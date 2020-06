Des balados sur le racisme

Il est nécessaire de parler de racisme en ce moment.

Que ce soit ici ou aux États-Unis, de plus de plus de gens semblent se mobiliser pour s’attaquer à ce problème de société.

Que ce soit avec vos amis ou votre famille, il semble impossible de ne pas aborder le sujet.

Cette semaine, je vous suggère donc 5 épisodes de balados qui vous aideront à réfléchir à propos des questions raciales et ce qui se passe à travers le monde.

Les prix Numix

Bien que les balados deviennent de plus en plus populaires au Québec, il existe encore bien peu de prix qui mettent de l’avant le travail des créateurs de balados québécois.

Le gala des prix Numix, un évènement récompensant la créativité numérique québécoise, est l’une des rares cérémonies qui font place aux balados.

Pour sa 11e édition, qui s’est déroulée en ligne du 15 au 18 juin, l’évènement a couronné 4 balados dans différentes catégories : Entre filles,dans la catégorie «Entrevues et entretiens», La vie secrète de l’art, dans la catégorie «Fiction et expérimental», Debouttes!, dans la catégorie «Histoire» et Trafic, dans la catégorie «Enjeu de société».

Mes choix auraient été légèrement différents quant au meilleur des balados québécois en 2019 et 2020, mais il est réjouissant de voir le médium recevoir l’attention qu’il mérite.

5 épisodes sur le racisme

The least you could do de Reply All – Gimlet

Cette production débute avec une simple anecdote en apparence inoffensive (quoiqu’un tant soit peu raciste), mais réussit à nous plonger tête première dans une discussion tournant autour des notions de réparations, d’alliés et de culpabilité, des sujets souvent difficiles à expliquer clairement. Un excellent épisode dirigé pour l’occasion par le journaliste Emmanuel Dzotsi.

Comment parler de racisme à un blanc sans se fatiguer de Pigments forts – QUB radio

Vanessa Destiné et Dalila Awada discutent de la charge qui vient avec le fait de parler de questions raciales avec des personnes blanches qui n’ont pas nécessairement les expériences ou les références qui aident à bien comprendre comment le racisme se traduit au jour le jour.

Écoutez Comment parler de racisme à un blanc sans se fatiguer maintenant:

Laissez-nous raconter: L'histoire crochie – Radio-Canada OHdio

Nous parlons beaucoup ces temps-ci du racisme que vivent au quotidien les Afro-Américains aux États-Unis, mais il serait important de ne pas oublier le racisme dont sont victimes les communautés autochtones au Canada. Cet épisode remet de l’avant l’histoire des pensionnats indiens, où de nombreux enfants ont été envoyés pour les arracher à leur culture et communauté.

NPR

Why now, white people? de Code Switch – NPR

Cet épisode de l’excellent balado américain Code Switch tente d’expliquer pourquoi un mouvement antiraciste aussi important a vu le jour. L’épisode questionne aussi pourquoi autant de personnes non racisées semblent maintenant prêtes à se battre pour la cause. Une intéressante réflexion sur comment les mouvements sociaux naissent.

Sans Filtre Podcast #92 avec Webster – Studio SF

Cet épisode du populaire balado de PH Cantin et Dominique Plante peut être le parfait véhicule pour initier une réflexion sur le racisme grâce à la participation du rappeur Webster, un intervenant québécois aux propos particulièrement pertinents dans le contexte actuel.

Suggestion bonus: African-American Stand Up Comedy

Si vous avez de la difficulté à écouter et digérer de longues discussions à propos d’enjeux aussi chargés que le racisme, l’humour peut parfois être un bon véhicule pour vous accompagner vers de tels sujets. De Dave Chappelle à Chris Rock, cette collection du meilleur du stand-up afro-américain pourrait très bien jouer ce rôle.