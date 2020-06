Feu de forêt: un feu de camp pointé du doigt

L’immense feu de forêt qui est toujours hors de contrôle à une centaine de kilomètres au nord du lac Saint-Jean serait le résultat d’un banal feu de camp allumé par un passant.

En conférence de presse, dimanche, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a présenté une photographie montrant un cercle de roche où a manifestement été allumé un feu de camp, près du secteur Chute-des-Passes.

On ne peut en être certain, mais tout indique que c’est à cet endroit que le gigantesque incendie a d’abord pris naissance, a expliqué le ministre.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Cette photo, elle [montre] possiblement la cause la cause probable du début de l’incendie. J’aimerais juste mentionner une chose à cet effet. Vous voyez que dans ce cas-ci, ce n’était pas des villégiateurs, des gens qui ont déjà un chalet, c’est des gens qui étaient possiblement en bateau ou avec une tente qui se sont arrêtés sur place et qui se sont fait un feu, tout simplement, qui a été mal maîtrisé et avec les probabilités d’incendie, ce feu-là s’est propagé à la forêt», a détaillé M. Dufour.

«Donc, c’est pour dire que lorsque l’on demande aux gens de ne pas allumer de feu — la Saint-Jean s’en vient —, bien, c’est une des raisons, parce qu’un feu mal éteint peut causer énormément de dommage, comme on le voit présentement», a-t-il ajouté.

Un membre de l’équipe du ministre a précisé au Journal que les responsables de ce feu de camp n’ont pas été rencontrés et qu’il n’est pas envisagé de mener une enquête plus approfondie à leur sujet puisqu’il serait difficile d’établir hors de tout doute la cause de l’incendie. Par contre, on sait que le feu a pris naissance dans ce secteur. On sait aussi que la foudre n’est pas tombée à cet endroit.

Il est même possible que les auteurs de ce feu de camp aient quitté l’endroit avant que le désastre ne commence et découvrent seulement aujourd’hui, dans les médias, qu’ils en sont peut-être la cause.

«C’est du sérieux. Les indices sont tellement élevés qu’un feu décolle comme ça, alors soyez prudents. On est aux portes de la Saint-Jean cette semaine, alors, soyons très prudents. Il ne faut pas jouer les fantasques avec le feu, parce que c’est là qu’il commence à se jouer de nous autres» a insisté Éric Rousseau, directeur général de la Sopfeu.

Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci est toujours en vigueur dans la majeure partie du Québec, en raison d’un risque d’incendie «extrême».