Les parents de Daphné Huard-Boudreault écorchent l’IVAC

Les parents de Daphné Huard-Boudreault, assassinée à Mont-Saint-Hilaire en 2017, ont écorché le service d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) du Québec, dimanche, l’accusant de les avoir «méprisés».

Éric Boudreault et Mélanie Huard, ainsi que Claudine Halde, conjointe de M. Boudreault, reprochent à l’IVAC de leur avoir refusé une indemnisation et d’avoir dû se rendre au Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour être dédommagés parce qu’ils n’étaient pas sur place quand le meurtre a été commis.

«Ce fut l'IVAC qui nous a ignorés et méprisés pendant trois ans, jusqu'à ce que les jugements tonnent en notre faveur. Je suis content du résultat, mais terriblement aigri de cette expérience dégradante face à IVAC», a déclaré le père de Daphné, Éric Boudreault, par communiqué, dimanche.

«Les plaies sont encore vives, a pour sa part dit Mélanie Huard. Je dors mal, je n'ai jamais récupéré mon sommeil d'antan. Les cauchemars et les "flashbacks" meublent mon quotidien, la peur et l'anxiété ne me quittent pas. Ce combat contre l'IVAC a compliqué mon deuil.»

Ayant eu gain de cause face à l’IVAC devant le TAQ le 10 juin, les deux parents ainsi que Claudine Halde pourront se faire rembourser intégralement des frais de thérapie, tant pour le passé que pour l'avenir. En cas d’arrêt de travail, les pertes de revenu seront également compensées durant toute leur vie. Une rente pour les séquelles permanentes est aussi prévue.

Leur avocat, Marc Bellemare, a aussi été très sévère à l’endroit de l’IVAC, qui selon lui, «délègue ses propres avocats pour contester systématiquement les demandes légitimes des victimes devant le TAQ».

«Ensuite, [l’IVAC] laisse dépérir les victimes pendant au moins deux ans avant une première audience devant le TAQ, faute du financement adéquat qu'il réclame à hauts cris depuis des années. Enfin, [l'IVAC ment]ouvertement aux réclamants quant aux conditions d'admissibilité au régime d'indemnisation», a-t-il ajouté.

Me Bellemare affirme que l'IVAC dit tant au téléphone que sur son site web que pour être considéré comme victime et admissible aux indemnités, il faut être présent physiquement sur la scène du crime au moment où il est commis, ce qui est faux selon lui.

«Ignorant cette réalité et trompés par les mensonges de l'IVAC, ce sont des centaines de victimes potentielles qui ne réclament pas chaque année, principalement des proches parents et amis», a souligné l’avocat.

Lui et les proches de Daphné Huard-Boudreault demandent donc au gouvernement du Québec de réformer l’IVAC.