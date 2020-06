Je souligne toujours la fête des Mères, mais ça fait quelques années que j’oublie celle des pères.

Ça tient sans doute au moins partiellement au fait que c’est la cinquième qui passe depuis que j’ai perdu le mien. Je constate que le réflexe de référer à lui s’estompe. Elles se font plus rares, ces nanosecondes de « attends que je raconte ça à p’pa ! » avant de me rappeler que ça n’arrivera pas. Ces « voyons, p’pa le saurait, ça... » quand je recherche une information historique familiale ou que j’hésite sur une décision financière.

Ça me fait de la peine, parce que c’était une manifestation de mon deuil à laquelle je m’étais attaché. Il est parti, mais c’est moi qui m’éloigne en continuant de grandir.

Perception du monde

Il y a ma propre paternité – ou plutôt sa non-réalisation à ce jour – qui doit jouer aussi. C’est quelque chose qui s’en vient, mais j’approche les quarante ans. Sans que ça fasse de moi « un père sur le tard », il y aura une plus grande distance entre ma perception du monde et celle de mes enfants. Je les mettrai au monde en acceptant que je manquerai une grande partie de leur vie et que si je meurs au même âge que mon père, je ne connaîtrai probablement pas leurs propres enfants. Comme moi qui ne placerai jamais les miens dans les bras de leur grand-père.

Payer de sa chair

Bref, la fête des Pères est quelque chose que j’oublie trop de souligner, et ce n’est pas juste. Parce que j’ai peu de meilleurs exemples pour essayer d’être une bonne personne dans la vie que le dévouement et la tendresse que je vois mes chums de gars offrir à leurs petits. La disposition à payer de sa chair pour assurer le bien-être du plus vulnérable, je la vois chez les pères autour de moi.

Merci aux papas qui «prennent soin». Merci de me montrer la meilleure part de nous, la moins égoïste. Merci de laisser à vos enfants cette volonté de chercher vos conseils même par-delà la mort.