M. Sourire n’est plus

Le décès d’un employé de 80 ans du cinéma Cineplex de Beauport, surnommé M. Sourire par ses collègues et les clients de l’endroit, a entraîné une pluie d’hommages, sur les réseaux sociaux. Un hommage est aussi prévu lors de la réouverture de l’établissement le 3 juillet.

La gentillesse, le sourire et la bonne humeur de Jacques Delisle ont marqué un nombre inimaginable de personnes qui ont croisé son chemin. Il est décédé d’un cancer foudroyant qui a attaqué ses poumons et ses os, le 15 juin dernier. Il avait reçu son diagnostic moins d’un mois avant, le 21 mai.

Les habitués du cinéma de Beauport se souviennent tous de l’homme qui les accueillait chaleureusement, pour déchirer leur billet et les diriger vers la bonne salle.

« Chaque fois qu’on y allait, il accueillait mes filles en leur disant que c’était de la belle grande visite ! Il était vraiment un semeur de bonheur ! », a écrit Annie Gaudreau Desrochers, sous une publication de Cinémas Cineplex annonçant le décès de M. Delisle.

« Un chic type qui nous rendait de bonne humeur avec son accueil chaleureux et unique », a écrit Gabriel Morissette.

Du jamais-vu

Jamais le décès d’un employé du cinéma de Beauport n’a suscité autant de sympathie.

« C’est la première fois que ça arrive, ils n’ont jamais vu ça », lance l’épouse du défunt, Ginette Denis.

La conjointe du défunt se dit émue, mais pas étonnée par cette vague d’amour.

« C’est très touchant, mais je ne suis pas surprise. Il avait reçu deux plaques de reconnaissance ; une du grand patron de Toronto et une autre de celui de Québec, pour le remercier », poursuit-elle.

Ça faisait 9 ans que M. Delisle travaillait au cinéma. Malgré son âge, l’homme ne voulait pas arrêter. « Il adorait son travail et les gens. Il était habitué avec le public. Lorsqu’il était enseignant, il était toujours entouré de jeunes et il retrouvait la même dynamique au cinéma, en plus de continuer à être avec le public », explique Mme Denis.

M. Sourire a enseigné pendant 33 ans. À sa retraite, il a également travaillé dans le verger familial, situé à Neuville.

Un hommage

La nouvelle a également attristé l’équipe de travail de M. Delisle. Le directeur du Cineplex Beauport, Jason Strachan, indique qu’un hommage lui sera fait sous peu.

« C’était un ambassadeur pour notre cinéma, souligne M. Strachan. On ne penserait pas que la portée du travail d’une personne peut aller aussi loin. On s’attendait à une réaction à la réouverture du cinéma, car quand M. Delisle ne sera pas là, les gens le chercheront. »

« Pour Jacques, c’était un divertissement de venir travailler. À son âge, il avait le choix de rester à la maison ou de venir travailler et porter conseil et partager son expérience. »

Et la clientèle s’était attachée à cet homme « qui faisait vraiment la différence ».