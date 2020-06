NFL: Brett Favre croit que Colin Kaepernick a une chance

Même si Colin Kaepernick n’a pas joué dans la NFL depuis 2016, le légendaire quart-arrière Brett Favre croit qu’il a une chance.

Mercredi dernier, les Chargers de Los Angeles ont mentionné être disposés à offrir une opportunité au pivot, tandis que le commissaire de ligue Roger Goodell a encouragé les équipes à s’entendre avec le joueur.

«Je crois qu’en terme de sens du football, je ne peux imaginer qu’il puisse être en si mauvaise forme ou si débranché du football qu’il ne mérite pas une chance», a mentionné Favre au site TMZ Sports, dimanche.

Rappelons que Kaepernick, qui a retenu l’attention en en protestant contre le racisme et les inégalités sociales en s’agenouillant durant l’interprétation de l’hymne national américain en 2016, n’a pas retrouvé de club de la NFL après la fin de son association avec les 49ers de San Francisco.

«J’ai toujours pensé qu’il était un joueur dynamique à son apogée, a indiqué le membre du Temple de la renommée. Il est encore jeune et il n’a pas été frappé depuis des années, alors il n’y a aucune raison de croire qu’il en a perdu tant que ça.»

Favre, lui, n’hésite pas à comparer la situation de Kaepernick, 32 ans, a celle de Pat Tillman, qui a quitté la NFL en 2002 pour s’engager dans l’armée américaine. Le secondeur a finalement trouvé la mort au combat en 2004.

«Ce n’est pas facile pour un gars de son âge – noir ou blanc, Latino, peu importe – d’arrêter de faire quelque chose dont tu as rêvé toute ta vie et de prendre une pause, peut-être pour toujours, alors qu’il y a toujours cru. Lorsque j’y pense rapidement, Pat Tillman est un autre gars qui a fait quelque chose de semblable. On l’a considéré comme un héros. J’assume que le statut de héros puisse être accordé à Kaepernick aussi», a conclu Favre.