Ontario: la famille d’un homme tué par la police réclame une enquête publique

La famille d’un homme en crise qui a été tué par des policiers samedi à Mississauga en Ontario réclame une enquête publique.

Ejaz Choudry a été abattu chez lui dans son appartement du quartier Malton vers 20h. Il était en proie à une crise de schizophrénie et sa famille avait appelé les autorités pour l’aider. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils l’auraient vu avec un couteau. La police est donc intervenue.

La famille de la victime dit que les policiers ont alors très mal fait leur travail et c’est pour cette raison qu’elle réclame une enquête publique.

«Ils ont dit qu’ils ont essayé de désamorcer la situation. J’étais là, il n’y a pas eu de conversation», a déploré Khizar Shahzad, son neveu, à CP24.

Il affirme qu’une fois la famille évacuée de l’appartement, la police a tenté de rentrer, mais l’homme en crise s’est embarré chez lui. Khizar Shahzad a expliqué que son oncle avait peur des policiers. Il leur a supplié de laisser un membre de sa famille rentrer dans l’appartement pour raisonner Ejaz Choudry qui ne parlait pas anglais.

La police a refusé. Après avoir perdu contact avec l’homme, elle a défoncé une porte. C’est alors que la victime est morte sur place sous les balles des policiers.

«Ils ont défoncé la porte et ils ont dit ‘laisse tomber ça’. Et au moment où ils l’ont dit, ils ont commencé à tirer. Quel genre de conversation est-ce? C’est comme ça qu’on gère des patients avec des maladies mentales... Nous les avons appelés pour de l’aide, et c’est ça qu’ils font?», s’est indigné Khizar Shahzad à CP24.

Chargée de faire la lumière sur cette tragédie, l’Unité des enquêtes spéciales n’a pas fourni de détails concernant cet événement, se bornant seulement à dire que c’est un agent qui a tué par balle la victime. Neuf enquêteurs ont été affectés à cette affaire.