PGA: Webb Simpson se sauve avec la victoire

Webb Simpson, qui était à égalité en tête avec trois autres golfeurs après trois rondes à la Classique RBC Heritage, s’est finalement mérité la victoire grâce à sa meilleure carte du tournoi, dimanche à Hilton Head, en Caroline du Sud.

L’Américain a présenté un cumulatif de 262 (-22) en vertu de sa très bonne ronde de 64 (-7). Il a notamment ajouté cinq oiselets à sa fiche lors des sept derniers trous. Étrangement, celui-ci performe plutôt bien lors des occasions spéciales, remportant l’Omnium des États-Unis en 2012 le jour de la fête des Pères, tout comme ce dimanche. Il a également enlevé les honneurs du Championnat des joueurs à la fête des Mères en 2018.

La veille, Abraham Ancer, Tyrrell Hatton et Ryan Palmer partageaient la tête avec Simpson. Ancer a finalement terminé au second rang, un coup derrière le vainqueur, tandis que Hatton s’est retrouvé troisième, à égalité avec Daniel Berger, grâce à une carte de 264 (-20).

C’est Palmer qui en a le plus perdu lors de cette ronde finale, ne pouvant faire mieux que 69 (-2). Il a conclu le tournoi à égalité au huitième rang.

La ronde a été arrêtée en début d’après-midi en raison des conditions climatiques, qu’on jugeait dangereuses. Une sirène s’est fait entendre pour annoncer cette mesure, ce qui a donné lieu a une scène plutôt cocasse où Tyrrell Hatton a été stoppé dans son élan alors qu’il tentait un coup roulé pour l’oiselet au deuxième fanion. On voit ensuite l’Anglais porter les mains à sa tête dans un mélange de confusion et de déception. L’action a finalement repris près de trois heures plus tard et le golfeur a été en mesure de caler son roulé.

Après s’être positionné avantageusement au classement la veille, l’Ontarien Corey Conners a joué pour 70 (-1), ce qui l’a fait chuter de 13 positions. Il a terminé le tournoi à 270 (-14) à égalité au 21e rang en compagnie de six golfeurs.

Les autres Canadiens en lice, Adam Hadwin et Mackenzie Hughes, ont terminé respectivement au 41e et au 70e échelon. La journée de ce dernier a été catastrophique, alors qu’il a remis la pire carte de la ronde, un 78 (+ 7).