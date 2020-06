Prêts à faire vibrer le Québec

Des dizaines d’artistes ont répété sous une chaleur accablante dimanche le grand spectacle de la fête nationale du Québec qui se déroulera pour la première fois sans public demain, et ils sont bien déterminés à crever l’écran.

La pandémie de COVID-19 a forcé le traditionnel spectacle de la fête nationale à se réinventer. Il n’y en aura qu’un seul cette année, à Trois-Rivières le 23 juin, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal.

Les bancs seront vides, mais le réalisateur Jean-François Blais, connu pour avoir travaillé sur En direct de l’univers et La Voix, a fait installer 450 petites ampoules à travers les sièges.

« Je me disais que c’était un beau symbole, au moins pour nous donner de la chaleur. Je l’ai essayé et ça fait du bien, il y a quelque chose d’apaisant là-dedans », indique-t-il.

Photo Amélie St-Yves

Pour les artistes rencontrés sur place dimanche, ces petites lumières symboliseront les spectateurs, à défaut d’avoir un retour du public qui normalement réagit et applaudit.

« Il n’y a pas une ampoule qui peut remplacer un humain, avec des oreilles et un cœur. Mais on va peut-être s’accrocher à cette lumière-là, qui symbolise le cœur de ceux qui nous reçoivent », souligne l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt, qui coanime la soirée avec Pierre Lapointe.

« C’est vrai que dans chacune de ces lumières-là, il y a les gens qui sont à la maison », a pour sa part mentionné Marie-Mai.

Défis

Monter ce spectacle en quelques semaines a tout de même nécessité des ajustements à l’Amphitéâtre Cogeco, surtout pour le respect des deux mètres de distanciation physique, selon le producteur Sylvain Parent-Bédard.

De petites scènes ont notamment été aménagées à travers les bancs où des gens sont normalement assis.

« Tous les artistes ont leurs propres micros. On a suivi toutes les normes de la santé publique. Il y a toute la logistique de circulation, la distanciation sur la scène, la distanciation dans les loges, la façon de maquiller, coiffer et autres », explique-t-il.

Photo Amélie St-Yves

Histoire

Cette fête nationale passera-t-elle d’emblée à l’histoire parce qu’il n’y avait pas de public ? Le porte-parole Didier Lucien croit qu’on va s’en souvenir. « On va se dire ‘‘J’étais là’’. C’est comme le verglas ça. La Saint-Jean ‘‘avec pas d’public’’, je l’ai faite, celle-là. Et là, on va savoir quel âge que tu as », conclut-il en riant.