Répétition pour le spectacle de la Saint-Jean à Trois-Rivière

L'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières a accueilli dimanche les nombreux artistes qui se présenteront en spectacle pour la Fête nationale mardi.

Les répétitions continuent depuis mardi. Le réalisateur du spectacle Jean-François Blais ainsi que le directeur de l'Amphithéâtre Cogeco Steve Dubé doivent composer avec plusieurs contraintes.

« Il y a plusieurs mesures sanitaires à respecter avec les artistes notamment la distanciation sociale. C'était un gros défi, beaucoup de logistique, mais on a réussi à faire quelque chose de très bien », a déclaré M. Dubé.

Pour les artistes, se donner en spectacle devant des sièges vides est un peu déstabilisant.

« On est comme des cobayes. Ce qu'on vit là, personne ne l'a jamais vécu alors on a le choix: soit on trouve ça plate, soit on se dit que c'est du jamais vue et que nous on le vit », mentionne Patrice Michaud.

Gregory Charles lui, souligne le sentiment étrange de terminer une chanson sans avoir d'applaudissement : « Au moins, on va avoir du fun avec les autres artistes et les gens de la technique, c'est juste une habitude à prendre ».

En ces temps de pandémie, ce spectacle permet en quelque sorte de relancer la culture qui était sur pause depuis des mois.

Dans les rues à proximité de l'amphithéâtre, les gens ont déjà commencé à décorer pour la Fête nationale. Ils ont voulu « mettre ça beau » pour que les visiteurs apprécient le coup d'oeil.

Le Comité de la Fête nationale du Québec invite les Québécois à sortir sur leur balcon, le 24 juin à 19h, pour chanter tous ensemble la chanson Gens du pays de Gilles Vigneault.

C'est une façon d'être rassemblé sans être proche physiquement.