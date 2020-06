Trudeau père s’est déchaîné contre Meech

L’accord du lac Meech, qui aurait fait du Québec une « société distincte » au sein du Canada, s’est soldé par un échec il y a 30 ans, malgré les efforts déployés par le premier ministre de l’époque, Robert Bourassa. À quelques jours de la fête nationale, notre chroniqueur Antoine Robitaille revisite cet événement historique avec ceux qui l’ont vécu. Une série de chroniques à suivre jusqu’à mardi.

Avec nos yeux d’aujourd’hui, les outrances de l’ex-chef libéral ont quelque chose de trumpien.

« Je suis ravi », a déclaré Pierre Elliott Trudeau le jour où Meech s’est éteint, le 22 juin 1990.

Pas surprenant, car depuis 1987, l’ancien premier ministre menait une lutte acharnée contre la ratification de l’accord, le diabolisant sur toutes les tribunes.

Hyperboles, attaques personnelles aux accents machos, propos orduriers, l’ancien chef qui a alors 67 ans est sorti de sa retraite comme un chien déchaîné. Aujourd’hui, on dirait que ce PET a des aspects trumpiens.

Avec sa morgue, il conduira tout son réseau libéral à miner inlassablement cette entente, au premier chef Clyde Wells, qui deviendra premier ministre de Terre-Neuve en 1989 et refusera obstinément de faire ratifier Meech en 1990. (Il fut nommé juge par Jean Chrétien par la suite.)

Outrances

John Parisella, chef de cabinet de Robert Bourassa à l’époque et aujourd’hui observateur de la politique américaine contemporaine, estime que les outrances de Trudeau à la fin des années 1980 dans le débat sur Meech avaient quelque chose d’étranger à la culture politique et ne cadraient « pas tellement dans l’esprit canadien », marqué par la modération.

« Gouverné par des Eunuques »

L’accord a un peu plus d’un mois lorsque, le 27 mai 1987, Pierre Elliott Trudeau fait paraître dans La Presse, sur six colonnes, une diatribe de quelque 4000 mots.

Le ton suinte le mépris mâtiné de colère et d’indignation à l’endroit de Meech et de ses artisans.

À ses yeux, les revendications du Québec ne sont que vil « chantage » de « pleurnichards » en proie à des « crises d’adolescents gâtés ».

Les Québécois n’ont pas besoin de cette « béquille » de la « société distincte » pour survivre, peste-t-il.

Les « politiciens provincialisants » sont d’« éternels perdants » qui cherchent à constituer un « ghetto québécois » et qui finiront par « balkaniser » la fédération.

Son successeur Brian Mulroney ? Un « pleutre » qui risque d’affaiblir le Canada, lequel est une fédération si bien conçue depuis 1982 (rapatriement effectué sous la houlette de Trudeau) qu’elle « allait pouvoir durer mille ans ».

Mais à cause de Mulroney et des signataires de l’Accord, s’indignait-il, l’État canadien central allait devenir « impotent » ; bref, qu’il « sera éventuellement gouverné par des eunuques ».

De Meech aux nazis

Fin mars 1988, il s’adresse au Sénat pendant près de cinq heures uniquement en anglais ; ce que, dans les tribunes, déplore le reporter Michel Vastel, du Devoir, qui en sera expulsé.

M. Trudeau expliqua alors que les journalistes francophones ne rapportaient pas correctement ses propos. (Autre aspect trumpien de Trudeau père !)

Pour illustrer le danger que fait peser selon lui sur les droits et libertés la notion de « société distincte », il évoqua l’Allemagne nazie.

Tout en admettant grossir le trait, il déclara : « Nous avons des exemples dans l’histoire où un gouvernement devient totalitaire parce qu’il agit en fonction d’une race et envoie les autres dans les camps de concentration » !

Jean-Claude Rivest, ancien conseiller spécial de Robert Bourassa, comprend que les trudeauistes aient pu, à l’égard à Meech, avoir des réserves philosophiques.

Depuis le début de sa carrière, Trudeau refusait la notion de « statut particulier ».

Mais selon Rivest, dans leur refus, il y a aussi une question d’orgueil : les trudeauistes refusaient que le chef conservateur réussisse là où PET avait échoué, soit à unifier le pays.

Il soutient que des proches de Trudeau et de Chrétien lui ont confié ceci : « Mulroney va dire qu’il a sauvé le Canada. Et nous, de quoi on va avoir l’air ? Au Québec, nous n’aurons plus de discours. »

On comprend pourquoi l’ancien premier ministre fut « ravi » de l’échec d’autant plus que son œuvre restait intouchée et le Québec demeurait exclu. Ce qui est le cas encore aujourd’hui, 30 ans plus tard.