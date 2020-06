Une «Saint-Jean» à l’échelle canadienne

La chaîne franco-ontarienne TFO célébrera la « Saint-Jean » à la grandeur du Canada avec un spectacle enregistré en direct, présenté le 24, et qui mettra en vedette Isabelle Boulay, Luc De Larochellière, Michel Rivard, Damien Robitaille, Tire le Coyote et Florent Vollant.

Tout pour la musique sera filmé à la gare Dalhousie du Cirque Eloize, à Montréal, et présenté de 19 h à 20 h 30.

Damien Robitaille est un habitué des fêtes de la Saint-Jean. Il a participé au grand spectacle des plaines d’Abraham l’an dernier, il en a fait deux à Montréal, et il a aussi participé à des événements les 23 et 24 juin dans des petites villes.

« J’ai donné mon premier spectacle à vie lors d’une Saint-Jean à Sudbury en Ontario en 2003. J’avais fait la première partie de Jim Corcoran », a-t-il évoqué, précisant que ces fêtes hors Québec se déroulent à petite échelle et ne se comparent pas à ce qui se passe au Québec.

Damien Robitaille et les autres artistes invités feront chacun quelques chansons, accompagnés par Antoine Gratton et un quatuor à cordes.

« Ce ne sera pas un gros band maison comme on voit habituellement. Ça va donner un spectacle plus intime. Antoine veut créer une ambiance de feu de camp et je trouve ça intéressant. Je vais amener de l’entrain au spectacle », a-t-il déclaré.

Photo d'archives

Belle représentation

Le Franco-Ontarien originaire de Lafontaine, un petit village situé sur les rives de la baie Georgienne, est sensible à la réalité francophone hors Québec.

« Parler et sensibiliser les gens à la réalité des francophones à l’extérieur du Québec a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. On sent qu’on a de plus en plus notre place dans le milieu culturel au Québec. Il y a une belle représentation dans ce spectacle », a-t-il lancé, faisait référence à Michelle Campagne, Andrea Lindsay, Mélissa Ouimet, Caroline Savoie et Geneviève Toupin, du trio Chances.

Damien Robitaille a été très actif depuis le début de la période de confinement. Il a mis en ligne 88 vidéos sur sa page Facebook où il interprète ses chansons et où il a repris Satisfaction des Stones, Dreamer de Supertramp, Bohemian Rhapsody de Queen, la trame sonore des Simpsons et plusieurs autres.

« C’est assez fou. Je n’ai pas arrêté. Ça me garde occupé, ça change les idées et j’essaie de trouver un côté positif à cette situation. Je vais essayer de me rendre à 100 », a-t-il lancé en riant.

Photo d'archives

Sur YouTube

Directeur général de la Fondation canadienne pour les dialogues des cultures, Guy Matte, explique que Tout pour la musique a pour objectif de réunir les francophones autour de la Saint-Jean-Baptiste qui est fêtée partout au pays.

Des spectacles devaient être présentés à Victoria, en Colombie-Britannique, et à Hawkesbury, en Ontario, mais la COVID-19 en a décidé autrement.

« On a décidé de tirer avantage de la pandémie pour faire de cette réunion des communautés francophones un facteur unificateur avec des artistes de partout au Canada. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et on veut le démontrer », a-t-il expliqué.

Une série de 12 épisodes, mettant en vedette des artistes francophones, sera aussi diffusée sur YouTube entre le 25 et le 28 juin. Ces capsules de 30 minutes seront ensuite diffusées sur les ondes de TFO.

On retrouvera des prestations de Jill Barber (Colombie-Britannique), Lisa LeBlanc et Danny Boudreau (Nouveau--Brunswick), Sophie Villeneuve (Yukon), Annette Campagne (Saskatchewan), Mamsell Ruiz et Dumas (Québec) et plusieurs autres.