À quand le retour du transport par autocars?

Les dirigeants des six principaux services de transport par autobus interrégionaux pressent le gouvernement Legault afin qu'il leur donne l'autorisation de reprendre leurs liaisons et réclament une aide financière entretemps pour assurer leur survie.

Il faut dire que la santé financière des transporteurs interrégionaux a été grandement affectée par la pandémie. Au mois de mai, Keolis Canada enregistrait des pertes d’environ 5,5 millions de dollars. Depuis, l’entreprise continue d’essuyer des dépenses, bien qu’elle ne génère aucun revenu. La compagnie de transport a envoyé un plan de relance au Ministère des Transports du Québec en mai dernier et attend toujours une réponse.

«On demande au gouvernement pendant que la pandémie dure, qu’il compense entre le revenu réel et le revenu qui est nécessaire pour assurer la rentabilité des transporteurs», a revendiqué Pierre-Paul Pharand, président et directeur général de Keolis Canada.

Le gouvernement du Québec a débloqué une aide financière de 400 millions $ pour le transport collectif alors que les transporteurs interurbains attendent toujours de l'aide afin de tenir le coup. Les liaisons pour les transports éloignés étaient déjà sous respirateur artificiel avant le début de la pandémie, ce qui n’a pas aidé à la cause.

«C’est peut-être le temps non seulement d’investir dans les routes régionales à court terme à cause de la pandémie, mais peut-être de revoir le financement dans son ensemble pour s’assurer qu’il y a un service fiable qui est donné aux citoyens des régions», estime M. Pharand.

La relance s'annonce complexe

La distanciation physique est un enjeu important en vue de la reprise des activités des transports par autocars. Les compagnies s’inquiètent quant à leur rentabilité, puisque le nombre d’usagers admissibles par autobus sera réduit de moitié.

«La distanciation implique 14 passagers à bord alors que la plupart de nos liaisons couvrent les frais à partir de 25 passagers», a expliqué l’adjointe à la direction du groupe Intercar, Vicky Roy.

Intercar a également essuyé de grosses pertes financières depuis le début de la crise de la COVID-19. De mars à juin, la compagnie enregistrait des pertes de plus de 1,4 million $ générées par l'arrêt de ses opérations depuis le 26 mars. Selon les informations de l’adjointe à la direction, d’autres pertes dans les six chiffres sont à prévoir pour les mois de juillet et août si l’entreprise ne peut reprendre ses activités.

De son côté, Gilles Payer, porte-parole du ministère des Transports du Québec, a confirmé que le plan de relance soumis par Keolis et la Fédération des transporteurs par autobus est actuellement sous analyse.

Les transporteurs interurbains attendent un retour depuis maintenant plus de six semaines. Reste à voir s’ils obtiendront le support attendu afin d’assurer la pérennité de leurs services de liaisons entre les régions à travers la province.