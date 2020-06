Ben Mulroney quitte l'animation de «Etalk» pour céder sa place à la diversité

Ébranlé par un scandale impliquant sa conjointe Jessica, le fils de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, Ben, a annoncé lundi qu'il quitte l'animation de l'émission «Etalk» de CTV.

«J'aime ma femme, mais ce n'est pas à moi de parler pour elle. Ensemble, nous nous engageons à faire des démarches pour en apprendre plus et mieux comprendre le racisme contre les Noirs», a commenté son mari, Ben Mulroney, dans le cadre de son émission d'actualité «Your Morning», qu'il anime aussi à CTV.

Ce faisant, M. Mulroney a annoncé son départ de l'animation de «Etalk», tout en ajoutant qu'il continuera à collaborer avec l'émission de nouvelles sur les vedettes. «J'espère que le nouvel animateur sera Noir, autochtone ou une personne de couleur», a-t-il dit.

«Je reconnais que mon privilège [d'être Blanc] m'a grandement aidé et, même si j'ai certainement travaillé fort pour développer ma carrière, je sais que le racisme systémique et l'injustice aident les gens comme moi et nuisent à ceux qui ne sont pas comme moi, souvent d'une façon qui nous est invisible. Ça doit changer!», a aussi plaidé Ben Mulroney.

Jessica Mulroney, notamment connue pour être une bonne amie de Meghan Markle, devenue la duchesse du Sussex, s'est retrouvée dans une controverse après un échange avec l'influenceuse Sasha Exeter sur la question du racisme. Cette dernière a accusé Jessica Mulroney de chercher à «faire taire une femme noire».

Dans la foulée de cet échange houleux, plusieurs émissions et entreprises ont coupé leurs liens d'affaires avec Jessica Mulroney, tandis que celle-ci s'est excusée sur son compte Instagram. Elle a expliqué avoir interprété erronément un appel sur les médias sociaux à appuyer le mouvement «Black Live Matter» comme une attaque personnelle.