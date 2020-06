COVID-19 : une gestion de crise «mixte» de Trudeau, selon Tasha Kheiriddin

En raison de la diffusion d’informations floues sur les mesures de protection, de programmes d’aide complexes ainsi que diverses erreurs dans des secteurs critiques, l’ancienne analyste politique à Radio-Canada Tasha Kheiriddin qualifie de «mixte» la façon dont Justin Trudeau a géré la pandémie de la COVID-19.

« Leurs plus grandes erreurs ont été dans les domaines où ils ont le plus de compétences, comme les frontières, les douanes, les aéroports et les avertissements de voyage officiels», évoque-t-elle à QUB radio.

Bref, si le ministère des Affaires étrangères avait moins tardé à émettre des avertissements de voyage officiels, plusieurs vacanciers seraient restés au pays pendant la semaine de relâche plutôt que de s’envoler vers l’étranger, croit Kheiriddin. Le nombre de cas québécois provenant de contaminations à l’étranger aurait ainsi pu être moins important.

Bien qu’elle voit le bilan canadien de plus de 8000 morts comme « horrible », l’analyste estime que sans la mise sur pied de programmes fédéraux d’aide salariale pour décourager les gens à aller travailler, «ç’aurait pu être pire».

