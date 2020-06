[EN DIRECT] Le Québec se déconfine: voici ce qui est ouvert ou fermé, permis ou interdit

Devant une diminution des cas d’infection à la COVID-19, le Québec se déconfine progressivement. Alors que rouvrent les restaurants à l’extérieur du grand Montréal, les Québécois retrouvent un semblant de vie normale.

Vous retrouverez ici toutes les dernières nouvelles et annonces du gouvernement Legault et de la santé publique en lien avec le déconfinement progressif de la province.

Des rassemblements extérieurs permis:

Maximum de 10 personnes, provenant de pas plus que trois adresses différentes.

La distance de deux mètres doit être respectée.

Les invités peuvent utiliser la salle de bains.

Des rassemblements intérieurs permis:

Il est maintenant permis de recevoir famille et amis chez soi, à l’intérieur.

Les rassemblements intérieurs sont permis partout au Québec.

Comme pour les rassemblements extérieurs, les Québécois devront se limiter à 10 personnes, provenant au maximum de trois adresses différentes.

La distanciation physique de deux mètres devra être respectée entre les ménages.

Il est possible, au Québec, de tenir des rassemblements de 50 personnes et moins dans des lieux publics intérieurs.

Québec a assoupli les règles encadrant la location de chalets, pour permettre à un groupe de 10 personnes de séjourner au même endroit.

Ouverts

Soins esthétiques (peuvent rouvrir): salons de coiffure et barbiers, centres d’esthétique, entreprises de manucure et de pédicure, services d’épilation, soins de la peau et studios de tatouage et de perçage.

Soins thérapeutiques (peuvent rouvrir): dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, chiropractie, massothérapie, psychologie, optométrie, acupuncture, naturopathie, homéopathie, travail social, thérapie conjugale et familiale, sexologie, nutrition, orthophonie et audiologie, podiatrie, médecine douce ou alternative, toilettage des animaux.

Commerces

Les commerces de détail qui possèdent une porte extérieure indépendante peuvent ouvrir.

Les centres commerciaux peuvent maintenant rouvrir partout au Québec.

Les commerces d'alimentation peuvent maintenant ouvrir les dimanches.

Les pharmacies sont ouvertes.

Les restaurants de partout au Québec peuvent rouvrir leurs salles à manger.

Les bars qui servent de la nourriture peuvent aussi rouvrir leurs portes partout au Québec.

Les bars qui n'ont pas de permis de préparation d'aliments doivent attendre pour rouvrir.

Écoles et services de garde

Les écoles primaires à l’extérieur de Montréal sont rouvertes (celles du grand Montréal resteront fermées jusqu’en septembre prochain).

Les services de garde sont autorisés à rouvrir partout au Québec.

Les camps de jour peuvent ouvrir partout au Québec.

Les écoles secondaires seront fermées dans toute la province jusqu’en septembre prochain, minimalement.

Sports

Québec donne le feu vert au déconfinement graduel des sports collectifs extérieurs comme le baseball ou le soccer.

Les matchs pour les sports collectifs peuvent reprendre, mais toujours dans le respect des directives de la santé publique.

Les installations sportives intérieures, y compris les gyms et les arénas, ainsi que les plages publiques et privées, peuvent ouvrir à nouveau.

La plupart des centres d’entraînement pour les athlètes de haut niveau ont pu rouvrir le15 juin.

Depuis le 20 mai, les «activités sportives récréatives individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, dans les lieux de pratique extérieurs», sont permises (golf, tennis, randonnée, etc.).

Tourisme et plein-air

Les propriétaires de terrains de camping et de pourvoiries sont autorisés à rouvrir.

Les propriétaires de chalets et de résidences touristiques peuvent mettre leurs établissements en location.

Québec va assouplir les règles encadrant la location de chalets, pour permettre à un groupe de 10 personnes de séjourner au même endroit.

Parcs de la Sépaq: réouverture de certains sentiers de randonnée, de sentiers de vélo et de la pêche à la journée. Les séjours de camping et de pêche sont toujours suspendus.

Parcs Canada: réouverture de certains sentiers depuis le 1er juin.

Les sentiers ont été rouverts le 24 mai: les amateurs de quatre-roues (quad) peuvent pratiquer à nouveau cette activité.

Les marinas on pu reprendre leurs activités.

Les espaces publics extérieurs comme les piscines extérieures et les modules de jeux des parcs sont désormais ouverts, et ce, partout au Québec.

Lees jardins zoologiques et les lieux d’accueil et de renseignements touristiques peuvent rouvrir.

Les excursions maritimes, les visites d’artisans transformateurs et les fermes agrotouristiques ont pu reprendre.

Activités culturelles

Les musées, les bibliothèques (services de prêts seulement, aucune circulation dans les rayons) et les ciné-parcs partout au Québec sont autorisés à reprendre leurs activités.

Reprise des activités pour les studios d’enregistrement et pour la captation de spectacles en salle (sans public).

Des concerts pourront se tenir dans les ciné-parcs de la province cet été.

Certains tournages des dramatiques au cinéma et à la télévision ont pu reprendre le 8 juin.

Les salles de spectacle, des théâtres et des cinémas peuvent rouvrir au Québec avec un maximum de 50 personnes et une distanciation de 1,5 m.

Déplacements entre régions

Les déplacements entre régions sont autorisés.

Lieux de culte

Les lieux de culte peuvent rouvrir leurs portes partout au Québec, mais ils ne pourront accueillir plus de 50 croyants à la fois.

Toujours fermés/interdits

Les bars (sans permis du MAPAQ pour la préparation de nourriture).

La pratique des sports de combat reste interdite.

La frontière avec les États-Unis restera fermée aux voyages non-essentiels jusqu’au 21 juillet.

La Ronde, la Station Mont-Tremblant, le Village Vacances Valcartier et quinze autres attractions touristiques ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités.

VOICI TOUS LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS EN LIEN AVEC LE DÉCONFINEMENT

Des jeunes d’ici choisissent les champs plutôt que l’aide du fédéral

Photo Martin Alarie

Deux jeunes Québécois ont décidé de prêter main-forte aux agriculteurs en pénurie de main-d’œuvre étrangère cet été au lieu de se croiser les bras en bénéficiant de l’aide financière du fédéral.