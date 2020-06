Feu de tourbière: vingt pompiers de Lévis en renfort à Rivière-Ouelle

Vingt pompiers de Lévis iront prêter main-forte, dès lundi soir, aux sapeurs de Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent pour tenter de contenir le feu de tourbière qui y fait rage depuis vendredi.

La Ville de Lévis dit avoir répondu à l’appel du gouvernement qui a sollicité les services incendie de plusieurs municipalités dans les dernières heures.

«Géographiquement, dans les dix plus grandes villes du Québec, on est la ville la plus près donc c’est un facteur dont on a tenu compte et on est très fiers» de leur venir en aide, a déclaré le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, lors d’un point de presse virtuel en fin d’après-midi, quelques minutes avant la séance du conseil municipal.

«Nous affecterons 20 pompiers pour (leur) venir en aide, une autopompe et une remorque contenant différents types de pompes pour venir appuyer l’opération sur le terrain. C’est assez catastrophique ce qui arrive là», a-t-il ajouté, rappelant que l’incendie qui fait rage a déjà rasé plus de 325 hectares de forêt.

«Rapidement, on s’est mis à pied d’œuvre chez-nous et on sera capables d’aller là dès ce soir, vers 20h. On aura une première délégation de pompiers qui se rendront sur les lieux et se mettront à la disposition des autorités municipales en collaboration avec les collègues de la SOPFEU. On aura un chef des opérations qui sera sur place dans le but d’assurer la santé et la sécurité au travail de notre personnel», a renchéri le directeur du service incendie, Luc de la Durantaye.

«On restera attentifs sur le développement de la situation dans le but de faire une nouvelle analyse après chaque journée de travail de nos pompiers. On s’attend à ce que nos équipes soient sur place à tout le moins pour les prochaines 72 heures», a-t-il précisé.