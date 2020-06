Kaïn: deux fois plutôt qu’une­

Kaïn célébrera la fête nationale deux fois plutôt qu’une, mercredi soir. Le groupe de Drummondville présentera un concert sur la scène de Musiparc, à Mercier, en plus d’une captation virtuelle déjà enregistrée. « Il n’y a pas de raison de ne pas nous voir le 24 juin », lance le chanteur Steve Veilleux en riant.

Du plus loin qu’il se souvienne, Steve Veilleux a toujours été en spectacle le soir de la Saint-Jean-Baptiste. Lorsque la crise de la COVID-19 a forcé l’annulation de tous les concerts pour les prochains mois, il se demandait s’il pourrait jouer le soir du 24 juin. Eh bien, son groupe sera le seul à offrir deux prestations le même soir mercredi !

« J’ai tellement de bons moments avec la Saint-Jean dans le passé, dit le chanteur. Comme de chanter en duo avec Plume sur les plaines d’Abraham devant 200 000 personnes à Québec. C’est un bon souvenir ! Pour moi, la Saint-Jean, c’est Noël chaque année. »

En mode festif

C’est un peu un concours de circonstances qui fait que Kaïn offrira deux concerts mercredi soir. D’abord, l’offre d’un spectacle virtuel sur le site lepointdevente.com est arrivée au début de la pandémie. Kaïn y présentera un spectacle de 45 minutes en formule trio. Le groupe a enregistré sa prestation samedi dernier.

L’offre de jouer dans la série Musiparc est quant à elle arrivée plus tard. Le groupe jouera mardi soir et mercredi à Mercier. Il remettra ça jeudi et vendredi, à Mirabel, et quatre autres soirs en juillet, à Bromont et à Québec.

« Je pense qu’on va vivre quelque chose d’assez unique, historique et même exotique ! », lance Steve Veilleux à propos des spectacles de Musiparc. « On n’a jamais joué devant des gens qui écoutent le show dans leur voiture. Ce sera nouveau. Mais je trouve que c’est important plus que jamais, car les gens en ont besoin. On sera en mode festif avec tout le band de cinq musiciens. On veut vraiment amener le party avec nous autres. »

Quand la pandémie a éclaté en mars, Steve Veilleux se demandait à quel moment il pourrait recommencer à jouer sur scène. « Les premiers temps, on a compris que notre année serait différente. Notre calendrier de spectacles était noirci pour les prochains mois. On se retrouvait comme en sabbatique forcée. »

► Kaïn sera en spectacle mardi soir et mercredi, à 21 h, à Mercier, dans le cadre de la série Musiparc. Le groupe proposera aussi un concert virtuel­, mercredi, à 20 h 30.