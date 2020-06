La peur de perdre ma mère me ronge

Je vis en condo dans un immeuble où ma mère de plus de 90 ans, réside elle aussi, dans le sien. C’est certain qu’elle n’a plus la même énergie ni le même dynamisme qu’avant, mais elle vaque quand même à toutes ses obligations domestiques et à son bien être corporel de façon très adéquate.

Depuis le début de la pandémie, j’ai une peur terrible de la perdre et de ne pas pouvoir procéder à des funérailles comme on y est habitué. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais ça me fait plaisir à moi d’aller au salon funéraire pour encourager les amis qui perdent un être cher. Et là, j’ai peur qu’on soit obligé de faire ça entre nous, sans l’encouragement des autres.

Je le sais que c’est fou de penser à ça mais je pleure presque tout le temps à cause de ça. Mais rassurez-vous, je ne le dis pas à ma mère. Je ne peux pas raconter ça à n’importe qui au risque de faire rire de moi. Et c’est en vous apercevant à « Salut Bonjour, Weekend » que ça m’a donné envie de vous confier mon secret.

Marguerite

Et pourquoi on rirait d’une chose aussi naturelle que de rendre un dernier hommage à nos proches décédés en allant soutenir leur parenté ? Je fus formée en très bas âge par mon père à observer l’important rituel de la visite au salon funéraire.