Le feu de forêt toujours incontrôlable au Lac-Saint-Jean

L’important incendie qui fait rage au nord du lac Saint-Jean est toujours hors de contrôle lundi matin et a brûlé jusqu'à présent plus de 71 000 hectares de forêt, soit près d’une fois et demie l'île de Montréal.

Les pompiers travaillent avec ardeur pour l'orienter pour qu'il fasse le moins de dommages possible, notamment dans le secteur près de la centrale hydroélectrique de Péribonka.

Des équipes de l’Ontario sont dépêchées sur place aujourd’hui pour aider les pompiers québécois à combattre le brasier.

Dimanche, deux ministres ont survolé la zone touchée pour constater l'ampleur des dommages.

Activité humaine en cause

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a indiqué dimanche que l’activité humaine était en cause. En conférence de presse, il a montré une photographie montrant un cercle de roche où a manifestement été allumé un feu de camp, près du secteur Chute-des-Passes.

«On ne peut en être certain, mais tout indique que c’est à cet endroit que le gigantesque incendie a d’abord pris naissance», a expliqué le ministre.

460 incendies de forêt

Depuis le début de l'année, 460 feux de forêt se sont déclarés sur le territoire québécois, soit le double du nombre à pareille date l’an dernier.

«On a commencé avec un printemps qui a été très sec, on a eu beaucoup de feux de printemps dans la partie sud du Québec, c’est en train de remonter», précise Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Les feux à ciel ouvert sont présentement interdits sur l’ensemble du territoire.