Le Grand défi Pierre Lavoie atteint le cap des 2 000 000 de km

Québecor est un fier partenaire d’action du Grand défi Pierre Lavoie, dont le but est de créer une culture en santé préventive au Québec. Cette année, grâce à la détermination et à l’engagement des citoyens et à leur désir de faire quelque chose de grand, l’événement virtuel 1 000 000 de KM Ensemble – la toute dernière création du Grand défi Pierre Lavoie, a atteint le cap des 2 000 000 de km.

Photos Pascal Huot, Grand défi Pierre Lavoie, Éric Myre, Roger Gagnon, Toma Iczkovits

Pierre Lavoie a franchi la ligne d’arrivée à l’Institut de cardiologie de Montréal, accompagné de Valérie Plante, mairesse de Montréal, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et partenaire d’action du Grand défi Pierre Lavoie.

Avant de prendre le départ de La Baie jusqu’à L’Étape, on a pu voir l’humoriste Philippe Laprise, l’un des ambassadeurs de l’événement.

Cette année, il y avait plus de 66 000 participants à ce défi virtuel. Pierre Lavoie et Dave Morissette se sont rencontrés à L’Étape.

L’Institut de cardiologie de Montréal est associé au Grand défi Pierre Lavoie depuis les tout débuts. Le Dr Martin Juneau, de l’Institut de cardiologie, a accueilli Pierre Lavoie à l’arrivée des cyclistes.

Parmi les gens de Québecor, il y avait notamment Jean B. Péladeau, directeur principal, donnée et performance publicitaire, Québecor et Vidéotron, Antoine Robitaille, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, et animateur à QUB radio, le chef exécutif du Dock619, Hugo Saint-Jacques, Patrick Benoit, Salut Bonjour, et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Guy Carbonneau est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Pierre Lavoie, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, et des ministres Isabelle Charest et Pierre Fitzgibbon.

Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, était fin prêt avant le départ qui a été donné samedi.

Lors de ce défi virtuel, on a vu sur la piste cyclable du Village de Tremblant Chantal Jeannotte et Nathalie Johnson, entourées de Marc Lemay, Pierre Plouffe, champion de ski nautique, et Mathieu Darmana.