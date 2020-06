Le Trident dévoilera le 17 août une partie de sa saison 2020-2021

Le Trident dévoilera, le 17 août, le premier segment de sa saison 2020-2021. Une saison où l’institution théâtrale célèbrera son 50 anniversaire.

Le dévoilement de cette saison intitulée « Les grandes retrouvailles - 50 ans de feu sacré » se fera en ligne à 19h.

Cette programmation a été conçue et adaptée aux normes sanitaires émises récemment pour les arts de la scène.

« Ce seront de belles retrouvailles. Il me semble que nous avons, encore plus que d’habitude, cette soif de nous retrouver ensemble devant des spectacles d’art vivant », a indiqué, dans un communiqué de presse, la codirectrice générale et directrice artistique Anne-Marie Olivier.