LNH : des contrats prolongés?

La Ligue nationale de hockey (LNH) aurait décidé de modifier la date d’échéance des contrats de joueur devant prendre fin cette année, de sorte que ceux-ci se termineraient le 30 octobre et non plus le 30 juin.

C’est ce qu’a indiqué lundi le quotidien «New York Post», précisant que l’Association des joueurs avait donné son approbation à ce sujet. Cette décision faciliterait ainsi les problématiques relatives aux visas de travail émis par les gouvernements et ne ferait donc pas partie d’un accord plus large.

La LNH en est à la phase 2 de son plan de reprise des activités.