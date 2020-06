Un saut de clôture qui lui coûte la vie

VAUDREUIL-DORION | La Sûreté du Québec interrogeait toujours un homme de 38 ans, en soirée lundi, après que son voisin a été tué dans sa cour arrière la veille, en Montérégie.

Selon nos informations, Deyver Andres Aguilar Céspedes, 38 ans, a passé une bonne partie de la journée avec les enquêteurs chargés d’élucider la triste affaire, qui semble être une banale chicane de voisins devenue fatale.

Il est le copropriétaire de la demeure où est survenu dimanche soir le meurtre d’un voisin de la cour adjacente.

Le drame s’est produit rue Caron, dans un secteur paisible de Vaudreuil-Dorion.

Ce soir-là, M. Céspedes aurait tenu une fête d’une dizaine de personnes, nous a raconté le voisinage.

De la musique et du bruit auraient été audibles durant une douzaine d’heures.

Par-dessus la clôture

Puis, vers 22 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés pour intervenir rapidement afin de mettre un terme à une altercation entre deux hommes.

Selon nos informations, Maxime Bélanger, 39 ans, qui réside rue Valois, a sauté par-dessus sa clôture afin de se rendre dans la cour de son voisin.

Ses proches pensent qu’il souhaitait aller se plaindre du bruit incessant.

« J’ai tout entendu. Des f*ck you, et des cris d’hommes et de femmes », a raconté une dame qui habite à proximité, mais qui a préféré préserver son anonymat.

Couteau et bâton de baseball

M. Bélanger aurait alors été poignardé avec une arme blanche et frappé avec un bâton de baseball à quelques pieds à peine de la clôture, a-t-on appris.

Des techniques de réanimation ont été tentées, mais son décès a été constaté un peu plus tard à l’hôpital.

L’enquête a été confiée à la division Crimes contre les personnes de la SQ.

Un large périmètre de sécurité a été maintenu jusqu’en fin d’après-midi lundi, autour de la demeure située sur la rue Caron.

Une erreur de jugement fatale pour un père de 39 ans

La sœur et la mère de l’homme qui s’est fait tuer ont peine à croire qu’une simple et banale chicane de voisins a pu dégénérer en un drame aussi sordide.

« On paie le gros prix pour quelque chose de stupide », a laissé tomber lundi Sophie Bélanger, quelques heures après avoir appris le décès de son frère cadet.

« Il n’a pas fait trois pieds avant de se faire tuer », a-t-elle illustré, en décrivant au Journal ce qu’elle a pu observer de la scène de crime.

Son frère Maxime Bélanger et leur mère Francine Laquerre habitaient sur la rue Valois depuis plus de 10 ans.

Dimanche, le maçon de profession et ancien militaire avait terminé l’abri-soleil et la terrasse arrière.

« Il est rentré en même temps que moi, vers 20 h 30. Il devait se lever à 5 h pour aller travailler comme tous les matins, a précisé Mme Laquerre, encore abasourdie. Ensuite, je ne sais pas ce qui s’est passé. »

Relation tendue

Des résidents du voisinage ont témoigné au Journal entendre fréquemment du bruit provenant de la cour de la famille Céspedes.

La mère de la victime nous a quant à elle confié que la relation avec les voisins d’en arrière était tendue pour cette raison, depuis leur arrivée, en 2016.

« Ce sont des partys et de la musique forte à répétition », a témoigné la dame, qui a décrit son quartier de « paisible », en temps normal.

« Ce n’était pas bruyant juste un peu, c’était à un niveau de manque de respect total », a ajouté Mme Bélanger.

Celle-ci n’habite pas à cette adresse, mais dit avoir été témoin de fêtes bruyantes à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Geste irréfléchi

Mme Laquerre jure toutefois que tout avait été fait de leur côté au cours des dernières années afin de régler la situation de manière civilisée.

« Je ne dis pas que le ton n’avait pas déjà monté, mais il [Maxime] a été patient, patient », a-t-elle martelé au sujet de son fils, père d’un jeune adolescent et passionné de camions et de motoneiges.

Ils auraient fait de multiples plaintes aux policiers, en vain.

Selon Mme Bélanger, son frère serait donc vraisemblablement sorti du lit pour aller enguirlander les voisins qui avaient fêté toute la journée, dimanche.

« Je ne pense pas qu’il s’en allait frapper personne. Il n’était pas violent, assure Mme Bélanger. Il était à bout. Ç’a été un geste irréfléchi de sa part. Il s’est jeté dans la gueule du loup. »

Les deux femmes estiment que plusieurs consommations devaient avoir été bues par les fêtards durant toutes ces heures.

Cela pourrait, selon elles, avoir contribué à l’escalade rapide de la dispute.

« C’est une gaffe qui a coûté cher, a conclu Sophie Bélanger, les yeux rougis. Si Maxime avait appelé la police à la place, il serait encore ici aujourd’hui. »