Moment mémorable à Montréal

Larry Jaster n’est pas membre du Temple de la renommée du baseball à Coorperstown. Mais il a marqué l’histoire du baseball majeur à sa façon par un bel après-midi d’avril 1969 à Montréal.

C’était le 14 avril. Les rayons du soleil reflétaient sur les sièges du stade du parc Jarry. Le thermomètre affichait 20 degrés Celsius dans la métropole québécoise. Les Expos effectuaient leur grande rentrée en ville après leur baptême à New York. Tout le gratin de la province était présent pour l’accueil du club des ligues majeures attendu depuis longtemps. Les 29 000 fébriles spectateurs avaient enfin l’opportunité d’applaudir leur nouvelle équipe.

Le gérant Gene Mauch avait dépêché le gaucher de 25 ans au monticule. Les Cardinals de Saint Louis, l’équipe avec laquelle le lanceur avait remporté la Série mondiale de 1967, étaient en visite pour ce moment historique.

Doublement spécial

Sur le coup de 13 h 50, Jaster lançait vers Lou Brock la première balle des ligues majeures hors du territoire américain. Un moment qu’il n’a jamais oublié et qu’il a raconté en mars dernier lorsque Le Journal l’a rencontré à West Palm Beach, en Floride.

« C’était doublement spécial pour moi. J’avais cette chance de lancer dans le premier match officiel disputé hors des États-Unis et j’avais cette occasion de me venger face à l’équipe qui s’était débarrassée de moi lors du repêchage d’expansion, a relaté Jaster, installé devant le complexe d’entraînement des Nationals de Washington.

« Même si j’avais lancé quatre jours plus tôt contre les Mets à New York, Gene voulait que j’amorce ce match pour que j’affronte les Cards, a ajouté celui qui avait porté l’uniforme au moineau rouge durant quatre saisons. J’avais bien commencé jusqu’à ce qu’on commette une série d’erreurs. »

Complètement dingue

La mémoire de l’homme maintenant âgé de 76 ans, droit comme un chêne, ne fait pas défaut. En effet, les Expos avaient pris une confortable avance de 6 à 0 après trois manches, ouvrant d’ailleurs avec une poussée de trois points grâce au long circuit de Mack Jones dans la droite.

Tout avait basculé en début de quatrième manche dans une succession de gaffes à l’avant-champ. Jaster avait accordé un grand chelem à Dal Maxvill, un frappeur qui ne comptait que trois longues balles en sept campagnes dans les majeures. Et Joe Torre l’avait ensuite chassé du match avec une claque de deux points qui donnait une avance 7 à 6 à ses Cards.

Venu en relève, Dan McGinn avait tenu le coup au monticule en plus de contribuer à l’attaque. Les Expos l’avaient finalement emporté 8 à 7 grâce à un double de Coco Laboy, ensuite poussé au marbre par McGinn, à qui la victoire est revenue.

Saison frustrante

Ce match résume en quelque sorte le passage de Jaster dans l’uniforme des Expos de 1969. Une saison frustrante, aux dires du lanceur gaucher qui était aux prises avec une blessure à l’index gauche.

Habitué de lancer environ 150 manches lors des trois saisons précédentes à Saint Louis, il avait été limité à 77 manches en 34 présences sur la butte montréalaise, lui qui avait amorcé 11 matchs. Il n’avait enregistré qu’une seule victoire, le 27 avril à Pittsburgh, et encaissé six revers.

« C’est dommage, car mon bras était en santé après ma blessure à l’épaule subie plus tôt dans ma carrière. Ce vilain problème au doigt revenait sans cesse. Il ne guérissait pas complètement. Cela faisait en sorte que je ne pouvais pas lancer aussi souvent et avec efficacité. Ç’a été une saison frustrante. Je ne parvenais pas à prendre mon rythme. Aujourd’hui, les médecins régleraient ça en un rien de temps.»

Exploits à Saint Louis

Jaster garde néanmoins des bons souvenirs de la métropole et de ses coéquipiers de l’époque. Que ce soit Rusty Staub, Bill Stoneman ou Mack Jones, qui n’hésitait jamais à lui indiquer les jolies demoiselles qu’il repérait dans les gradins.

L’homme admet toutefois que ses plus grands moments lors de ses sept saisons dans les ligues majeures, il les a réalisés en portant les couleurs des Cards. En 1966, à l’âge de 22 ans, il avait réduit au silence l’attaque des Dodgers cinq fois! Un exploit personnel qu’il classe devant un match quasi parfait au stade Shea de New York et la victoire lors de la Série mondiale de 1967.

« Mes cinq jeux blancs contre la même équipe, c’est vraiment quelque chose, a assuré celui qui avait ensuite hérité du surnom de “Dodger Killer”. J’ai mené la ligue à ce chapitre cette saison-là. »

Jaster figurait effectivement parmi les neuf lanceurs à avoir enregistré cinq jeux blancs en 1966, selon les registres de l’époque.

« Et je me souviens encore très bien de cette partie presque parfaite du 31 mai 1968, a-t-il aussitôt ajouté. J’avais lancé sept manches et deux tiers sans rien accorder. Greg Goossen avait frappé un roulant entre le troisième coussin et l’arrêt-court et en neuvième, Don Bosch avait fait pareil. Ils n’avaient pas marqué et nous avions gagné 2 à 0. Ce n’était pas un match parfait, mais j’avais battu Tom Seaver cette journée-là avec l’une de mes meilleures performances. »

À sa manière, Jaster a su marquer l’histoire malgré une carrière dans les majeures qui s’est terminée à 28 ans.