Les Sœurs augustines de Québec ont amorcé, le 15 juin dernier, un mouvement de compassion envers tous les proches aidants et le personnel soignant au Québec, alors qu’elles marcheront tous les jours dans l’enceinte du Monastère (photo) jusqu’au 4 juillet.

Les neuf sœurs souhaitent ainsi vous inviter à joindre le mouvement et aider financièrement Le Monastère et sa Fiducie à prendre soin de ceux et celles qui prennent soin des malades et des plus vulnérables. Chaque jour de marche des Augustines, fondatrices de notre système de santé, représente 20 phases de leurs 380 ans d’ histoire. De l’arrivée des trois fondatrices en 1639, en passant par la fondation de l’Hôpital général de Québec en 1692 et l’ouverture d’une première École d’infirmières à l’Hôtel-Dieu de Québec en 1904, des faits historiques seront présentés sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Mouvement de compassion sous différentes thématiques significatives. https://www.facebook.com/monastere.ca.

La promenade vers l’éden

L’artiste québécois Jean-Claude Poitras (Photo) s’est allié à l’organisme sans but lucratif La rue des Femmes afin de soutenir les femmes en état d’itinérance ou à risque qui le sont encore plus particulièrement pendant cette pandémie. M. Poitras a ainsi mis en vente une édition spéciale de 150 giclées, numérotées, signées et intitulées La promenade vers l’éden (d’une dimension de 30,5 cm x 23 cm), et une partie des fonds recueillis sera remise à l’organisme dans le but d’assurer aux femmes des soins de santé curatifs et préventifs. Les intéressés peuvent se la procurer au coût de 375$ sans encadrement ou de 435$ avec encadrement, taxes en sus, par téléphone au 514.524.9991 ou en écrivant info@encadrex.com. Renseignements sur la carrière et les œuvres de Jean-Claude Poitras : www.jeanclaudepoitras.com.

En souvenir

Le 22 juin 2009. La région de la capitale accueille, pour deux jours, l'élite du golf à l'occasion du Skins mondial TELUS qui se déroule au club de golf La Tempête à Lévis. C’est la toute première fois que ce populaire tournoi, disputé depuis 16 ans au Canada, a fait halte dans la région de Québec. Le tournoi est marqué par la participation des plus grands joueurs de golf de la planète, dont Mike Weir, Sergio Garcia, Fred Couples, Geoff Ogilvy et Ian Poulter.

Anniversaires

Paul Shoiry (photo), ex-conseiller indépendant à l’hôtel de ville de Québec, consultant développement organisationnel, 64 ans... Daniel Thomas, comédien québécois, 47 ans... Emmanuelle Seigner, actrice française, 54 ans... Dan Brown, romancier américain, 56 ans... Cyndi Lauper, chanteuse américaine, 67 ans... Meryl Streep, actrice, Oscar de la meilleure actrice en 1983, 71 ans... Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé, 71 ans... Jean-François Bertrand, fils de l'ex-premier ministre Jean-Jacques Bertrand, 74 ans.

Disparus

Le 22 juin 2019. Pierre Fortier (photo), 86 ans, député libéral d’Outremont (1980-1989) et ministre délégué aux Finances et à la Privatisation... 2018. Deanna Lund, actrice américaine de cinéma et de télévision Au pays des géants.... 2017. Louis Rochette, 60 ans, avocat associé chez Lavery à Québec... 2017. Hervé Filion, 77 ans, conducteur de courses sous harnais québécois avec 15 600 victoires en carrière... 2015. James Horner, 61 ans, compositeur américain (Titanic)... 2014. Élianne Picard, 87 ans, mère de Gilles Lehouillier, maire de Lévis... 2013. Eugène Dallaire, 91 ans, un des pionniers du commerce automobile à Lévis... 1997. Louis Fortin, 69 ans, homme de radio et comédien longuement associé à Radio-Canada... 1997. Gérard Pelletier, 78 ans, journaliste, politicien et diplomate... 1993. Michel Noël, 70 ans, le légendaire Capitaine Bonhomme... 1969. Judy Garland, 47 ans, chanteuse et actrice américaine... 1987. Fred Astaire, 88 ans, danseur, acteur, chorégraphe américain.