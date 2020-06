[PHOTOS] Incendie à Beauport: La maison unifamiliale est une perte totale

Une maison de la Place Bonnard, dans l’arrondissement de Beauport, à Québec, a été complètement ravagé par les flammes, lundi après-midi.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les premiers répondants ont été contactés par de nombreux voisins signalant un feu éclaté derrière la résidence, vers 13h30. Une deuxième alarme a immédiatement été déclenchée à l’arrivée des secours, nécessitant l’aide d’une quarantaine de pompiers.

Comme le feu s’est rapidement propagé à l’entièreté de la maison et que le toit menaçait de s’effondrer, les sapeurs ont dû passer en mode défensif dès les premières minutes de l’intervention. Un jet a également été utilisé pour éviter la propagation du brasier aux bâtiments voisins.

Moins de vingt minutes plus tard, l’aggravation non probable a été déclarée et, à 14h25, la situation était maîtrisée. Personne n’a été blessé ou incommodé par la fumée lors de l’intervention, mais la demeure a été déclarée perte totale.

Le Commissariat aux incendies a été envoyé sur les lieux pour faire la lumière sur les causes et l’origine du feu.