[PHOTOS] Saint-Augustin: la démolition du Centre Jean-Marie-Roy est en cours

Le Centre communautaire et sportif Jean-Marie-Roy, à Saint-Augustin-de-Desmaures, est sur ses derniers milles. Une pelle mécanique est à l’œuvre, depuis lundi matin, afin de démolir l’édifice.

Lancée depuis un bon moment, l’opération de déconstruction est entrée dans une phase critique et beaucoup plus spectaculaire, lundi, avec l’entrée en scène de la machinerie lourde qui s’attaque à la structure et au toit.

Photo Jean-François Desgagnés

Les ouvriers ont procédé dans les dernières semaines à la démolition intérieure et au désamiantage partiel de l’édifice, construit en 1965. Puisqu’il y a toujours de l’amiante dans le toit, l’opération est délicate et risque de s’étaler «sur quelques semaines», a indiqué le maire Sylvain Juneau en entrevue.

Photo Jean-François Desgagnés

«Il y a une partie de désamiantage qui se fait pendant la déconstruction, ce qui fait que ça ne prendra pas une seule journée. Ça va être beaucoup plus long. Ils y vont par morceau et ils désamiantent à mesure. Toutes les mesures pour la sécurité sont assurées et il y a des camions qui arrosent le chantier pour s’assurer que les poussières retombent au sol», a précisé M. Juneau.

Photo Jean-François Desgagnés

Fermé depuis juin 2018, l’édifice portait le nom de son célèbre architecte. Jugé excessif, le coût des rénovations pour retaper l’immeuble avait convaincu la municipalité de procéder à sa démolition et de reconstruire, au même endroit, un centre multifonctionnel flambant neuf de plus de 9 M$.

Les plans dévoilés bientôt

Les plans du nouveau centre et des esquisses devraient être dévoilées à la mi-juillet. «Il y aura un rappel de l’esprit de Jean-Marie Roy. À mon goût personnel, ça va être assez beau. Ça a de la gueule...», a laissé tomber le maire.

Photo Jean-François Desgagnés

L’entreprise Ronam a décroché l’appel d’offres pour la démolition et la construction du nouveau centre qui comprendra un gymnase double, des salles polyvalentes et des locaux pour les organismes communautaires.

Photo Jean-François Desgagnés

Grâce à une subvention de 3,25 M$ et au remboursement de 2,1 M$ de l’assureur de la Ville – à la suite de l’effondrement partiel du Centre JMR en mars 2019 – la Ville déboursera environ 4 M$ pour ce projet.

La livraison du futur centre a été reportée au mois de mars 2021, en raison de la pandémie qui a entraîné des retards. Il devrait être opérationnel, selon M. Juneau, pour le printemps ou l’été 2021.