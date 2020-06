Pour la Saint-Jean: pleins feux sur les artistes québécois à QUB musique

La Fête nationale sera célébrée en grande pompe cette semaine par QUB musique. En effet, la nouvelle plateforme d’écoute de musique en continu fera la part belle aux artistes québécois.

En plus d’une liste de 24 heures de chansons - des succès de Beau Dommage, Paul Piché, Marjo, Safia Nolin, Marc Dupré, etc. - les auditeurs pourront poser l’oreille sur de multiples entrevues de vedettes musicales d’ici qui aborderont différents sujets. Il sera ainsi question des albums et des concerts qui les ont marquées, de leurs influences locales et de souvenirs liés à la journée des Québécois. Jean-Pierre Ferland, Patrice Michaud, Klô Pelgag et plusieurs autres se sont prêtés à l’exercice.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir la série balado «Pour une histoire d’un show» mêlant témoignages d’artisans et de gens du public. Intitulé «24 juin», et dévoilé à cette date, le premier épisode s’intéressera aux fêtes de la Saint-Jean vécues de 1973 à 1976. Des chansons se mêleront aux confidences de l’auteur-compositeur-interprète Gilles Valiquette et du spectateur Gilles Lapointe.

Il est possible d’écouter gratuitement QUB musique (qubmusique.ca) jusqu’au 31 juillet, sur le web comme via l’application. À compter du 1er août, les clients du service de téléphonie mobile de Vidéotron pourront profiter d’un abonnement au coût de 4,99 $ par mois.