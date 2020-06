Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 23 juin:

- «Hochelaga, terre des âmes»

À Montréal, un match de football est arrêté à la suite d’un affaissement de terrain. Le trou va devenir un site archéologique où de nombreux secrets du passé seront mis au jour. Ainsi, 750 ans d’histoire vont rejaillir instantanément avec ses personnages emblématiques. Mardi, 10 h, Artv.

- «99 envies d’Évasion : Nouvelle-Orléans»

Martin Juneau se rend à La Nouvelle-Orléans pour y découvrir autant son riche passé que ses merveilles gastronomiques. Pour cette première journée, il va visiter le centre historique de la ville, le Vieux carré français où on retrouve la mythique Bourbon Street, qui accueille les traditionnels défilés du Mardi gras, le Jackson Square et l’incontournable Café du monde avec son café au lait chaud et ses beignets. Mardi, 15 h, Évasion.

- «Le grand blond avec une chaussure noire»

François Perrin (Pierre Richard) est un modeste violoniste un peu fantasque. Il va être recruté par l’adjoint de Toulouse (Jean Rochefort), le chef des services secrets, pour jouer le rôle d'un espion international. Le film sera suivi de «Le retour du grand blond», avec les mêmes personnages. Mardi, 15 h 20, Cinépop.

- «Sucré salé»

Pour souligner les 20 ans du décès de Dédé Fortin, Patrice Bélanger reçoit Émile Bilodeau. Félix-Antoine Tremblay va à la rencontre de Didier Lucien, porte-parole des célébrations de la Fête nationale du Québec. Marie-Christine Proulx s’invite chez Gino Chouinard pour fêter le début de ses vacances. Mardi, 18 h 30, TVA.

- «Moi j’mange»

Stéphane Bellavance veut manger santé. Bernard Lavallée va commencer par démystifier les diètes en tous genres, en soulignant l’importance de la santé mentale pour une alimentation saine et équilibrée. Manger santé dépasse les aliments que l’on consomme. Au menu : une poutine végétalienne, un pouding au pain et une pizza familiale. Mardi, 19 h 30, Télé-Québec.

- «Tout le Québec à l’unisson»

Le grand spectacle de la Fête nationale du Québec s’annonce unique en son genre. Enregistré à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, il verra plus d’une quarantaine d’artistes et trois orchestres symphoniques se succéder durant la soirée, alors que Pierre Lapointe et Ariane Moffatt en assurent l’animation. Mardi, 20 h, TVA, Radio-Canada, V et Télé-Québec.

- «Trône de fer»

Début de la cinquième saison. À la suite de la mort de son père, Cersei (Lena Headey) blâme son frère d'avoir permis cette mort en libérant Tyrion (Peter Dinklage). Au Mur, Jon Snow (Kit Harington) reçoit une mission délicate: persuader Mance Rayder (Ciarán Hinds) de le reconnaître comme roi et de mener à ses côtés les Sauvageons vers Winterfell... Mardi, 21 h, Z.