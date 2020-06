Réouverture des gyms : les abonnés jubilent

MONTRÉAL - C’est avec un sourire fendu jusqu’aux oreilles que les abonnés des gyms du Québec ont pu retrouver leurs salles de sports, lundi, lors de la première journée où le gouvernement leur permettait de rouvrir leurs portes.

«Tout le monde est heureux. Nous avons annoncé notre réouverture sur les réseaux sociaux et la réponse de nos clients était 100% positive, a exprimé la gérante du Nautilus Plus Berri-UQAM, Amélie Sasseville, lors d’une rencontre en début d’après-midi.

«Les gens avaient juste hâte de revenir et ils nous disaient qu’ils étaient prêts à tout faire pour revoir leurs entraîneurs et les gens avec qui ils s’entraînent.»

Parmi ces gens, il y avait Steve Fillion, qui jubilait sur son appareil elliptique.

«Je suis fou de bonheur, parce que m’entraîner à la maison, j’en suis incapable, a-t-il dit. Je n’avais pas de motivation, j’ai essayé pendant une semaine et c’était un flop à tous les niveaux. J’ai besoin d’être ici avec toutes les machines.»

«Honnêtement, j’ai pris 15 lb et j’ai mangé mal comme ça ne se peut pas, a renchéri M. Fillion. J’étais tellement anxieux et ennuyé que j’ai compensé avec la nourriture. En ce moment, je suis en amour avec ma machine.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Une application

Ce n’est cependant pas tous les gyms qui ont choisi ou été capables de rouvrir leurs installations dès lundi, alors que les décideurs québécois ont annoncé leur réouverture mercredi dernier.

En effet, plusieurs salles de sports ont préféré prendre quelques jours supplémentaires afin de mettre en place des mesures de sécurités sanitaires de plus.

Chez Nautilus Plus, on a toutefois décidé de rouvrir l’ensemble des 37 gyms.

«Nous avons été surpris, nous pensions que nous allions rouvrir en juillet. C’est qu’on nous avait initialement dit, a indiqué Mme Sasseville. Finalement, nous nous sommes fait dire que nous allions ouvrir lundi. Nous avons été surpris, mais nous étions prêts. Tout était en place depuis un mois. Nous savions ce que nous avions à faire.»

Le groupe a notamment décidé de miser sur une application mobile qui fait le décompte des gens présents.

«Cela nous permet de respecter les directives du gouvernement et d’informer nos abonnés en temps réel», a expliqué la directrice marketing et communication, Karine Larose. Concrètement, cela permet aux abonnés de ne pas se déplacer pour rien et de choisir un gym.»

«Nous avons calculé notre espace et en fonction du deux mètres de distance, nous avons établi que nous pouvions recevoir un maximum de 86 personnes», a expliqué Mme Sasseville en parlant de sa succursale.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Et le masque?

D’autres mesures ont aussi été mises en place.

«Nous avons des désinfectants dans chacune de nos sections, nous avons également installé un lavabo supplémentaire et nous demandons aux gens d’arriver en tenue de sport. Nos vestiaires sont ouverts, mais nous demandons qu’ils soient uniquement utilisés pour aller à la toilette.»

En ce qui concerne le masque, Nautilus Plus ne l’impose pas à ses abonnés, mais l’ensemble du personnel doit le porter.

«C’est sûr qu’il faut faire attention, a affirmé M. Fillion. Il y a la possibilité de porter un masque. Moi, j’ai décidé de ne pas le mettre, parce que j’étouffais. Cependant, si je sens que je n’ai pas le choix, je vais le porter.»

Installé un peu plus loin, Steve Gosien a dit ne pas être embêté par l’idée que le masque ne soit pas obligatoire.

«Pour moi, ça ne représentait pas un problème. Il y a des gens qui portent des masques et d’autres, non. On garde nos distances et il y a beaucoup de respect.»