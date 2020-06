Réouverture des restos: beaucoup de réservations et des clients heureux

Malgré quelques appréhensions, Françine Brûlé, propriétaire de cinq restaurants Les Enfants Terribles, est optimiste et ravie de l’engouement que manifestent déjà les clients pour l’ouverture des restaurants dans le grand Montréal aujourd’hui.

Un de ses restaurants a pu ouvrir en Estrie la semaine dernière. «Nous sommes optimistes avec Magog. Il y a beaucoup de réservations dans tous les restaurants. Les clients se sont empressés d’appeler. Je suis très encouragée par la première semaine», se réjouit Mme Brûlé.

«C’est au-delà de nos espérances. On doit même refuser des clients tellement les gens veulent venir au restaurant. Ils sont contents, de bonne humeur. Ils ont tellement envie de sortir. Ils en avaient assez. Il faut commencer à avoir un peu de plaisir. Dans les derniers trois mois, ça a été difficile de s’amuser», expose la restauratrice d’expérience.

Tables distancées, gels hydroalcooliques, masques, visières, est-ce que ça complique les choses aux Enfants Terribles? «Les clients disent enlèvement ton masque, je veux voir ton sourire, je n’entends rien de ce que tu dis. Le masque avec la visière est un problème, ça ne fait pas un service très agréable. Avec la visière, on voit le sourire, on s'entend parler. Séparer les tables, les menus, on a beaucoup d’ajustements à faire, mais les clients sont très patients», précise Francine Brûlé.

Ayant de grands espaces à sa déposition, la restauratrice s’inquiète pour les restaurateurs qui opèrent dans de petits locaux et ses consœurs et confrères de la restauration.

«Les petits restaurants qui n’ont pas de terrasse, je ne sais pas comment ils vont faire pour suivre. Les nouvelles mesures font que ça devient un tiers du restaurant, pas 50%», se désole Mme Brûlé.