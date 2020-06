Repêchage LNH: les gagnants depuis 2017

Le concept de la loterie pour le premier choix dans la LNH existe depuis 1995. À cette époque, il y avait un seul tirage et l’équipe gagnante ne pouvait pas grimper de plus de quatre rangs. Depuis 2017, les dirigeants de la LNH ont revampé leur formule avec trois tirages et la possibilité pour les 15 équipes éliminées d’améliorer leur sort sans une limitation de rang. Le Journal vous propose un survol des trois dernières loteries.

• À lire aussi: La loterie réinventée

En 2017

Les Devils gagnent la 1 re loterie, ils passent du 5 e rang au 1 er rang

Ils repêchent le Suisse et centre des Mooseheads de Halifax, Nico Hischier

Photo d'archives, AFP

Les Flyers gagnent la 2 e loterie, ils passent du 13 e rang au 2 e rang

Ils repêchent le centre canadien Nolan Patrick

Photo d'archives, AFP

Les Stars gagnent la 3 e loterie, ils passent du 8 e rang au 3 e

Ils repêchent le défenseur finlandais Miro Heiskanen

Photo d'archives, AFP

*L’Avalanche avait le plus de chance de remporter la loterie à 18 %, mais elle parlera finalement au 4e rang. L’équipe de Joe Sakic se console assez bien avec la sélection du défenseur Cale Makar.

En 2018

Les Sabres gagnent la 1 re loterie, ils restent au 1er rang

Ils repêchent le défenseur suédois Rasmus Dahlin

Photo d'archives, AFP

Les Hurricanes gagnent la 2 e loterie, ils passent du 11 e rang au 2 e

Ils repêchent l’ailier russe Andreï Svechnikov

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le Canadien gagne la 3 e loterie, il passe du 4 e rang au 3 e

Il repêche le centre finlandais Jesperi Kotkaniemi

Photo d'archives, Agence QMI

En 2019

Les Devils gagnent la 1 re loterie, ils passent du 3 e rang au 1 er

Ils repêchent le centre américain Jack Hughes

Photo d'archives, Martin Chevalier

Les Rangers gagnent la 2 e loterie, ils passent du 5 e rang au 2 e

Ils repêchent l’ailier finlandais Kaapo Kakko

Photo d'archives, Martin Chevalier

Les Blackhawks gagnent la 3 e loterie, ils passent du 12 e rang au 3 e

Ils repêchent le centre canadien Kirby Dach

Photo d'archives, AFP

*L’Avalanche, qui détenait le choix des Sénateurs, avait le plus de chance de remporter la loterie à 18,5 %. À l’image de 2017, l’Avalanche glisse encore une fois à l’extérieur du top trois avec le 4e choix. Joe Sakic et ses hommes repêchent le défenseur Bowen Byram.