Séries de la LNH: Columbus laissée de côté

La ville de Columbus n'a pas été choisie par la Ligue nationale de hockey pour la tenue des séries éliminatoires.

«Ils avaient plusieurs choses positives à dire à propos de notre présentation, mais ils ont décidé d'aller dans une autre direction, a mentionné le directeur général Jarmo Kekalainen, lundi, au site The Athletic. C'est décevant, mais nous étions dans les dernières villes qui étaient considérées. On en retire le positif et on va de l'avant. Il y a seulement deux villes qui peuvent l'emporter.»

Plusieurs rumeurs circulent dernièrement sur les villes qui accueilleraient les séries, mais Las Vegas serait l'une d'elles.

Les villes canadiennes de Vancouver, Edmonton et Toronto seraient également fortement considérées par le circuit Bettman.