Soyons négatifs !

Ma blonde et moi, nous sommes allés nous faire tester pour la COVID-19 en fin de semaine.

Pas de symptômes ou d’inquiétudes, mais on s’apprête à aller visiter nos familles en région froide et on ne voudrait pas amener des microbes pas fins de la grande ville à des gens qui n’en ont pas besoin. Quand on a appelé à la clinique COVID pour prendre rendez-vous, on nous a dit que c’était une raison suffisante pour se faire tester.

Coton-tige

En arrivant à l’heure dite dans le stationnement du garage désaffecté où c’est installé, aucune attente.

La porte vers laquelle on nous dirige s’élève pour laisser entrer notre véhicule, et là, on se retrouve en plein film d’épidémie, si le genre vous intéresse.

Le personnel hyper courtois s’affaire, presque habillé en combinaison « HAZMAT », à travers plein d’appareils qui semblent à la fine pointe de la technologie.

J’étais tellement excité, je n’arrêtais pas d’interrompre l’infirmière qui me demandait ma carte soleil pour lui dire comment je trouvais leur installation impressionnante.

On avance encore un peu, on arrête le véhicule, puis l’instrument de torture arrive : un long et mince coton-tige qu’on nous rentre dans la gorge, puis dans le fond du nez.

On apprécie quand même que ce soit dans cet ordre...

J’ai le haut-le-cœur facile, alors j’ai dû me parler un peu, mais j’ai quand même été surpris de voir comme un « cue tip » pouvait aller profondément dans un nez. Je pense que le sinus me chatouille encore.

Petite histoire

Puis, en moins de temps qu’il en faut pour dire « écouvillon », on ressort par une autre porte. Très précisément 24 heures plus tard, on m’appelle pour me dire le résultat : négatif.

Moi qui tentais pourtant de rester positif depuis le début de la pandémie !

Bref, une expérience à la fois banale et spéciale qui fait maintenant partie de la petite histoire de dizaines de millions de personnes à l’échelle mondiale.

Dans tous les cas, si on a un doute, on n’a pas de raisons de s’en passer.