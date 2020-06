Une aventure de pêche sur une île, une histoire vraie

LAC DUMOULIN | Découvrir un site de pêche où vous vivez sur une île, dans le plus grand confort, pouvoir rayonner sur un territoire de 100 kilomètres carrés avec la possibilité de pêcher cinq espèces de poissons, ça vous intéresse ? Une aventure à la pourvoirie Lac Dumoulin en Mauricie s’impose.

« Je crois que nous possédons un site exceptionnel, avec une façon de vivre unique, isolé du reste du monde, lance le copropriétaire de la pourvoirie, Dany Frigon. Ici, les amateurs perdent tous leurs repères de la ville, en abandonnant tout ce qu’ils utilisent dans leur vie de tous les jours, y compris leur véhicule, afin de profiter pleinement de la nature. »

Sa partenaire dans l’aventure, Karine Garceau dit avoir eu un coup de cœur pour la place.

« Lorsque nous avons projeté d’acheter la pourvoirie, j’ai tout de suite compris que c’était le mode de vie que je désirais. Nous avons vendu tout ce que nous avions pour venir nous installer ici à l’année, sur cette île que j’adore. Nous voulons faire partager aux gens la magie de notre milieu de vie. »

Effectivement, il faut avouer que cette pourvoirie est complètement différente de la majorité des autres que j’ai visitées. Dès le début de l’aventure, on réalise qu’il va se passer quelque chose de spécial alors que l’on doit charger tout notre matériel sur un ponton. Nous naviguons durant plusieurs minutes avant d’apercevoir au milieu de nulle part, sur l’île, les premiers chalets. C’est là que l’on comprend qu’il se passe quelque chose de très différent.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Dépaysement total

Sur l’île, on retrouve 11 chalets qui sont tous reliés par des sentiers. Ils ont tous leur quai privé, qui vous donne accès directement au plan d’eau principal, le lac Dumoulin, où vous pouvez pêcher la moulac. Certains, comme celui que nous avions, vous donnent accès à un panorama et une tranquillité uniques, alors que la galerie extérieure est carrément au-dessus de l’eau. Faire la sieste en écoutant le chant du lac, c’est assez spécial.

Tous les chalets sont entièrement équipés pour vous permettre de vivre un séjour en plan européen dans le plus grand confort. Au centre, sur le promontoire, l’auberge de la pourvoirie domine tout le paysage. C’est là que l’on retrouve le centre de services complets de la pourvoirie, qui sert en même temps d’habitation pour la famille Frigon-Garceau.

Si la formule de base est celle en plan européen, il est aussi possible de vivre une combinaison très intéressante.

« Durant leur séjour, les gens peuvent venir à l’auberge pour prendre un repas à la carte, comme ils peuvent le faire dans n’importe quel restaurant, affirme Dany. Ils peuvent se payer une petite vacance de cuisine. »

En plus de toutes les facilités pour les pêcheurs, on retrouve sur le site des équipements pour permettre à toute la famille de s’amuser, les adultes comme les enfants, et une gamme très intéressante d’activités disponibles.

La pêche

Pour la pêche, vous avez un choix plutôt impressionnant. À partir de l’île qui se trouve sur le lac principal, le lac Dumoulin, vous pouvez tenter votre chance pour capturer des moulacs. Cette espèce, qui est un croisement de la truite mouchetée et du touladi, n’est pas disponible dans beaucoup de lacs naturels. Certains spécimens peuvent atteindre des poids très intéressants, jusqu’à 10 livres.

Durant notre séjour, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour pêcher, mais nous avons tout de même pu déjouer une moulac d’un peu plus d’une livre, en 45 minutes de pêche. Le leurre utilisé : Lake Clear Deep, de couleur argent et vert, un avançon de 24 pouces et de gros vers de terre. La pêche se fait surtout à la traîne. Souvent, il faut mettre le moteur au neutre, pour laisser le leurre descendre en profondeur. Le mouvement qu’il fait lorsque l’on repart en vitesse attire très souvent les prédateurs.

Sur les autres lacs de la pourvoirie, vous avez la possibilité de vous mesurer à quatre espèces. La truite mouchetée y est en abondance. Dans certains lacs, il y a de l’ensemencement pour faciliter la pêche pour les petites familles. Dans tous les autres lacs, c’est de la truite mouchetée indigène, qui peut vous réserver de belles surprises. Il y a aussi le brochet, le touladi et une espèce extrêmement rare, l’omble chevalier d’eau douce.

À l’année

En automne, la pourvoirie offre la chasse de l’orignal. Il est aussi possible de chasse l’ours noir sur des sites appâtés par les responsables de la pourvoirie. Comme les propriétaires vivent sur le site à l’année, ils ont choisi d’offrir des activités durant l’hiver. On compte sur la pourvoirie sept chalets qui sont entièrement isolés, offrant le même confort qui a fait la renommée de la pourvoirie. Ils sont accessibles aux motoneigistes et aux amateurs de pêche blanche. Les motoneigistes peuvent aussi profiter de circuits hors piste sur le territoire de la pourvoirie.

Vraiment, si vous désirez vivre une aventure de pêche qui sort de l’ordinaire, dans un décor unique, cette pourvoirie répondra à toutes vos attentes.

Fiche signalétique