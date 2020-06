LOIGNON, Anne-Marie



À la Maison Catherine de Longpré, le mercredi 17 juin 2020, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Anne-Marie Loignon, épouse de feu Denis Poulin et fille de feu Albert Loignon et de feu Marie-Louise Paquet. Elle demeurait à Saint-Prosper. Madame Anne-Marie Loignon sera exposée à la résidence funérairele vendredi 26 juin en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 22h. Le tout se déroulera selon les normes de la Santé publique.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise Poulin (Marcel Larochelle) et feu Michel Poulin; ainsi que son fils spirituel: L'Abbé Alain Désiré Horanimana; ses petits-enfants: Louise (Stéphane Chabot), Jeanne (Philippe Goudreau) et Christian Larochelle; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Kassandra et Carolanne Chabot, Charles, Nathan, Léo et Éric Goudreau. Elle était la soeur de: feu Lucienne, feu Henri (feu Cécile Champagne), feu Philippe (feu Agathe Paquet), feu Joseph (feu Françoise Lessard), feu Bernadette (André Poulin; feu Aurore Bilodeau), feu Marie-Ange (feu Charles-Fernand Paquet), feu Madeleine (feu Armand Champagne), Yvonne (feu René-Gilles Gamache), feu Victor (feu Jeannine Busque), feu Pierre-Albert (Alida Gagnon), feu Jean-Paul (feu Mary-Line Gilbert), feu Antoine (Yolande Paquet), André (Gabrielle Busque) et Rachel Loignon (Nazaire Marois). Elle était la belle-soeur de: feu Alice (feu Alphonse Tanguay), feu Éva (feu Arthur Poulin, feu Auguste Côté), feu Marie-Anna (feu Pierre Morin), feu Jeanne (feu Arthur Girard), feu soeur Germaine, André (feu Bernadette, Aurore Bilodeau), feu Marguerite (feu Lucien Champagne), feu Antoine (feu Cécile Gagné) et feu Antoinette (feu Réal Lagueux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.