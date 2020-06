JOLICOEUR, Louisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée dame Louisette Jolicoeur, épouse de feu Monsieur Oscar Plante et fille de feu dame Auréa Rouleau et feu Monsieur Émile Jolicoeur. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Rosaire (Rose-Hélène Demers), Marcel (Yolande Carrier), Léo (Denise Guenette), feu Lucien (feu Pauline Fortier), Pauline ( feu Gilles Roy), feu André (Huguette Paré), Mariette (feu Albert Lachance), Bernard (Diane Gilbert), Patrice (Lyse Dumont), Lilie (Donat Lévesques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, particulièrement sa filleule Judith Jolicoeur, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille veut remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/ La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 25 juin 2020 de 19h à 22h età compter de 9h.