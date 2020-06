TRUDELLE, Irène Daigle



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 13 mars 2020, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée madame Irène Daigle Trudelle, épouse de feu Jean-Louis Trudelle, elle était la fille de feu Jeanne Baldwin et de feu Aimé Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 14h15.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lise Mailloux), Michel (Nicole Déry), Jean (Sophie Bisaillon) et feu Hélène (Steve Couture); ses petits-enfants: Stéphanie, Simon, Marie-Ève, Léanne, Olivia, Cédric et Audrey; ses arrière-petits-enfants: Eva, Rose et Laura; sa grande amie Hélène St-Michel, ainsi que ses autres parents et amis. Nous remercions le département des petits soins du Manoir Duberger pour l'affection et les soins que vous lui avez prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5 ou https://www.michel-sarrazin.ca