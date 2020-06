SIMARD, Gilles



Est décédé paisiblement entouré d'amour à la Maison de soins palliatifs du Saguenay, le 15 juin 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois, monsieur Gilles Simard, époux de feu dame Simone Gagnon, demeurant à Jonquière.Il était le fils de feu Joseph Simard et de feu dame Alexandrine Gravel. Il laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan Simard (Danielle Gougeon), Martin (Johanne Claveau), Monique (Rémi Mercier), Danielle et Manon; ses petits-enfants: Stéphane, Valérie, Alexandrine, Virginie, Guillaume et Sarah; ses arrière-petits-enfants: Maverick, Alice et Emmylou. Il était le frère de: feu Gertrude Simard (feu Charles-Henri Tremblay), feu Léon (feu Thérèse Dumais), feu Léopold (feu Cécile Houde), feu Jeannine (feu Ovide Lavoie), Judith (feu Henri Gagnon), feu Simone (Roland Perreault), Guy (feu Claire Bergeron), feu Lisette (feu Yvan Blackburn), feu Madeleine (feu Raymond Marin), feu Roger et Marcel (Reine-Alice Gagnon). Il était le beau-frère de: feu Florence (feu Wilfrid Dompierre), feu Jean-Rock (feu Marie-Ange Robichaud), feu Adrien (feu Annette Perron), feu Rose-Alma (feu Jean-Paul Brassard) et feu Lucia (Walter Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Jonquière, au Dre Martine Roy, à l'infirmière Virginie Racine et à l'ergothérapeute Emmanuelle Boily pour les bons soins prodigués, ainsi qu'au soutien auprès des membres de la famille.