7 astuces pour décorer son chez-soi sans se ruiner

La saison du déménagement est à nos portes. Que vous emménagiez dans une maison ou un appartement, il est possible de décorer votre nouvelle demeure à votre goût et surtout, à moindre coût.

Voici 7 conseils pour décorer sans vous ruiner.

Psst: Plusieurs applications d’aménagement, comme magicplan, DrawPlan ou HomeDeisgn 3D, sont à votre disposition si vous n’êtes pas maître du design intérieur.

1. Faites un budget

Surprise! Quand il est question d’argent, il est question de budget. Établissez un budget de départ pour votre décoration et essayez de vous y tenir en listant vos priorités. En dressant cette liste, vous pourrez commencer par effectuer les achats importants, puis vous pourrez remettre à plus tard l’achat de meubles ou d’accessoires qui n’affecteront pas votre bien-être à court terme.

Unsplash

2. Repensez l’espace

Ce n’est pas parce qu’une petite table était placée à côté de votre canapé qu’elle ne pourrait pas soudainement accueillir quelques plantes dans votre salle à manger. Ce n’est pas parce que l’ancien locataire utilisait une telle pièce pour son rangement de plein air que vous devez y mettre tout votre barda, plutôt que d’en faire un petit salon de thé. Repensez l’espace, c’est prendre le temps de se questionner réellement sur ses envies en repensant ce que vous avez déjà. C’est le temps de rêver un peu et de se centrer sur soi.

Unsplash - Constantinos Panapogoulos

3. La fouille de l’usagé

Le neuf n’est pas tendance et c’est tant mieux! Acheter des articles usagés permet de faire d’énormes économies et surtout, de réutiliser des meubles ou des accessoires qui auraient pu se rendre au dépotoir autrement. Visitez régulièrement des sites comme Kijiji, Marketplace (Facebook) ou LesPac, et rendez-vous dans des marchés aux puces et des comptoirs de meubles à bas prix.

Prévoyez à l’avance vos visites dans les marchés aux puces puisque ceux-ci sont souvent dévalisés après la période du déménagement et certains vendeurs gonflent aussi leurs prix en fonction de cet achalandage.

Dans un même ordre d’idées, n’hésitez pas à vendre des meubles, des électroménagers et des accessoires que vous ne pensez plus avoir besoin dans votre nouvelle demeure. Non seulement vous vous épargnerez leur déménagement, mais vous renflouerez vos coffres pour vos propres achats.

Unsplash - Julien-Pier Bélanger

4. Osez le DIY

Décaper un vieux meuble pour le vernir ou lui ajouter une touche de couleur, se servir d’une vieille porte pour en faire une table de travail, utiliser des palettes de transport pour concevoir sa base de lit, faire un macramé pour suspendre une plante: les possibilités sont infinies lorsqu’on ose faire les choses par soi-même. Le Do It Yourself (fabriquer soi-même) vous aidera aussi à bâtir votre confiance et à accroître votre sentiment d’accomplissement. Qui sait, vous vous découvrirez peut-être une nouvelle passion!

Unsplash

Unplshash - Alexandra Gorn

5. Ajoutez la touche de couleur

Un mur rose dans une pièce, une chaise jaune dans une autre: une mince touche de couleur peut parfois faire toute la différence pour rendre une pièce unique. Souvent la touche de peinture vous permet d’économiser sur des achats faramineux de papiers peints ou d’œuvres d’art pour remplir vos murs.

Unsplash - Stefan Tan

6. Rajoutez du vert

Plusieurs études l’ont démontré au fil du temps: les plantes ont un impact sur les espaces de vie. Elles font baisser la tension artérielle, augmentent la productivité et l’attention et diminuent également l’anxiété. À cet effet, l’université de Hyogo à Awaji, au Japon, est même arrivée à la conclusion qu’une simple plante sur un bureau de travail réduisait le stress d’un certain degré.

Bonnes pour la santé, bonnes pour l’environnement, belles et peu dispendieuses, les plantes ont toutes les qualités pour s’enraciner dans votre décor. Demandez à vos amis de vous donner quelques boutures ou faites le tour des grandes ventes de plantes, vous trouverez des végétaux à prix dérisoires.

Unsplash - Judah Guttman

7. Pensez minimalisme

Less is more, comme on dit! Inutile d’en mettre trop et de remplir les espaces à tout prix. Marie Kondo ne le dira jamais assez, en concevant un espace plus minimaliste, vous serez davantage en mesure de mettre en valeur ce qui compte réellement pour vous. Votre pièce laissera une sensation de calme et de plénitude et surtout, elle ne vous aura pas coûté grand-chose.