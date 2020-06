MOREAU, Charles-A.



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Charles-A. Moreau, époux de dame Jeanne Desjardins, fils de feu J-Bonaventure Moreau et de feu Louise-Annette Marcheterre. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à laL'inhumation se fera au cimetière de St-André de Kamouraska, le samedi 27 juin 2020 vers 11 h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Dominique (Louise Boutet), Lorraine (feu Allala Benzina), Éric; ses petits-enfants: Marc-André Boutet-Moreau (Camille Laflamme- Lessard), Lauriane Boutet-Moreau (Antoine Paquet-Chainé); Julien Moreau, Francis Moreau, Alexandre Moreau; ses frères et sœurs: feu Charles-Eugène Moreau, feu Émilien Moreau, feu Cécile Moreau (feu Florent Laberge), feu Rachel Moreau (feu Pierre Lamarre), feu Pauline Moreau (feu Gaston Perrin), Charlotte Moreau; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desjardins, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.