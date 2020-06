Isabelle Boulay rend un hommage touchant en musique à Renée Claude

Durant le spectacle de la Fête nationale, il y a eu un beau moment dédié à la grande Renée Claude, qui nous a quittés le mois dernier.



En effet, les animateurs de la soirée, Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, ont eu une «pensée toute spéciale» pour la grande interprète, emportée par la COVID-19 en mai. Ils ont récité quelques lignes d'un papier signé par Stéphane Laporte à propos de Renée Claude, paru dans La Presse, suite à son décès.





Puis, c'est nulle autre qu'Isabelle Boulay qui a fait son apparition sur scène, pour la première fois de la soirée, pour rendre hommage à l'interprète de C'est le début d'un temps nouveau.



Dans une performance toute en sobriété, Isabelle Boulay a interprété la chanson Perdus dans le même décor, de Jim Corcoran. Gregory Charles l'accompagnait au piano, à quelques mètres.





Dès les premières paroles (T'es partie bien avant ton départ / On s'est perdus dans la même pièce), on sentait qu'il s'agissait là d'un choix de chanson qui tombait sous le sens, compte tenu du fait que Renée Claude était également atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années.



Après la performance d'Isabelle Boulay, Jim Corcoran a adressé quelques mots aux téléspectateurs, via un message enregistré de chez lui.





Le chanteur de 71 ans a tenu à rendre hommage à Renée Claude, mais aussi à Andrée Lachapelle, Monique Mercure et Michelle Rossignol, «quatre femmes magnifiques et puissantes» qui nous ont également quittés récemment.



«Elles ont changé, elles ont embelli mon monde, notre monde. Et là, c'est notre tour de nous laisser inspirés par elles pour enfin, ensemble, changer le monde sourire aux lèvres, même derrière les masques», a-t-il conclu, avant de souhaite une bonne fête nationale à tous les Québécois.





Le spectacle sera disponible en rattrapage sur le site de TVA par ici.