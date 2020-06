Kotkaniemi de retour au pays bientôt?

L’attaquant du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi pourrait revenir en ville cette semaine, car l’un de ses compatriotes aurait l’intention d’organiser un vol nolisé pour quelques hockeyeurs finlandais se trouvant dans leur pays actuellement.

Ainsi, le porte-couleurs des Islanders de New York Leo Komarov a mentionné au quotidien «Helsingin Sanomat» qu’il souhaitait procéder en ce sens, avec l’appui de Mikael Granlund, des Predators de Nashville. Le groupe prendrait un avion vendredi afin de retourner en Amérique du Nord pour se soumettre à une quarantaine obligatoire et à se préparer pour la reprise potentielle des activités de la Ligue nationale.

Komarov n’a pas indiqué les noms de ceux qui monteraient à bord, mais le journal finlandais a évoqué Roope Hintz et Esa Lindell, des Stars de Dallas, Sebastian Aho et Teuvo Teravainen, des Hurricanes de la Caroline, Markus Nutivaara, des Blue Jackets de Columbus, et Kotkaniemi.

Ce dernier a subi une blessure à la rate lorsqu’il évoluait avec le Rocket de Laval, club-école du Tricolore, peu avant l’interruption de la saison en mars. Son absence était fixée à plusieurs semaines, mais le retour au jeu des patineurs du circuit Bettman cet été pourrait lui permettre de renouer avec l’action plus rapidement que prévu.