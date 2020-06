Les Atikamekw de Wemotaci manifestent contre la réfection d’une centrale

La communauté atikamekw de Wemotaci, située en Mauricie, exige l’arrêt des travaux réalisés sur la centrale Rapide-Blanc et la mise sur pied d’une table de négociation avec Hydro-Québec.

Des membres de la communauté autochtone se sont déplacés sur le site de la centrale hydroélectrique mardi pour manifester.

Le chef du conseil des Atikamekw de Wemotaci, François Néashit, affirme avoir transmis au cours des derniers jours une lettre à la nouvelle présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, afin de faire valoir son mécontentement à l’égard de l’attitude de la société d’État.

Selon lui, Hydro-Québec procède à des travaux sur le territoire ancestral non cédé des Atikamekw, le Nitaskinan, sans avoir aucune forme de compensation ni de consultation. Sa lettre est restée sans réponse.

« Nous avons des droits ancestraux sur ce territoire. Au fil de son histoire, Hydro-Québec a bafoué ces droits en construisant plusieurs équipements hydroélectriques sans consultation, sans accommodement et sans notre consentement », affirme-t-il, par voie de communiqué, mardi.

Hydro-Québec surprise

Hydro-Québec a paru étonnée par cette manifestation, puisqu’elle dit que le projet visant à rénover ces installations a été présenté il y a un an et que des échanges ont eu lieu et doivent encore avoir lieu à ce sujet.

«Nous sommes surpris de l’intervention médiatique de Wemotaci, a dit la société d’État dans un courriel envoyé à l’Agence QMI. Le projet de réhabilitation de l’aménagement de Rapide-Blanc est essentiellement un projet de réfection d’infrastructures existantes mises en service il y a plus de 80 ans. La majeure partie des travaux à venir nécessiteront une expertise spécialisée.»

Hydro-Québec a souligné des contrats ont déjà été attribués à des entreprises atikamekw concernant cette centrale et qu’un autre fait l’objet de pourparlers.

La société d’État a mentionné que les travaux de réfection «n’auront pas d’impact sur la gestion du niveau d’eau du réservoir Blanc ni sur la gestion des débits soutirés à la centrale».