On fête les 50 ans de la Dodge Challenger

Introduite en 1970, la Dodge Challenger célèbre cette année son 50e anniversaire. Pour l’occasion, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Benoit Lavigne, propriétaire d’une Challenger classique et grand connaisseur du modèle, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Rappelant les origines de ce modèle iconique, M. Lavigne a tenu a remettre les choses en perspective. « En 1970, Dodge et Chrysler en général étaient un petit peu à la recherche d’une voiture pour compétitionner avec la Ford Mustang qui était déjà sur le marché depuis quelques années. Plymouth avait essayé avec la Barracuda quelques semaines avant la Mustang en 1964, mais la voiture n’avait vraiment pas autant de charme que la Mustang et elle n’a pas connu beaucoup de succès à ce moment-là. »

Au sujet de l’évolution de la valeur de la Challenger, M. Lavigne est plutôt optimiste. « Les gens disent souvent que le marché va descendre à mesure que les baby-boomers, les gens qui tripaient sur ces voitures-là quand elles étaient neuves, vont décéder. Mais on se disait la même chose des Tri-Five de Chevrolet (les Chevrolet des années 55 à 57) : oui le marché de la voiture ordinaire a descendu, mais les meilleurs exemples, les plus beaux, les plus équipés, les plus rares, eux, vont toujours conserver une bonne valeur. »

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté du jugement de plagiat rendu contre Mahindra et son Roxor, de la Ford Mustang Mach 1 2021, du Nissan Rogue de nouvelle génération ainsi que du dévoilement du Ford Bronco.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Kia Sportage et Fiat 500X.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain font la lumière sur une pratique douteuse des directeurs financiers des concessionnaires et marchands de véhicules d’occasion.

