Photo courtoisie

Félicitations au Dr Richard Bélanger (photo), pédiatre au Centre mère-enfant Soleil, à qui la Société canadienne de pédiatrie (SCP) a décerné le Prix Victor Marchessault de défense des enfants. Le Prix Victor Marchessault de défense des enfants, décerné une fois tous les deux ans,rend hommage à celles et ceux dont les travaux afin de défendre les intérêts des enfants sont jugés remarquables. La grande implication du Dr Bélanger en médecine de l’adolescence est notoire et ses travaux ont à maintes reprises alimenté les réflexions des décideurs en ce qui a trait à la santé des jeunes. Ses travaux de recherche portent principalement sur l’abus et la surconsommation de substances psychoactives, les jeunes atteints d’affections chroniques et la santé des Autochtones.

Développement des Affaires

Photo courtoisie

Pierre Tremblay, propriétaire et fondateur du Groupe JD Boischatel, m’annonce la nomination de Michel Bellavance à titre de nouveau directeur du développement des affaires du groupe. Bien connu dans le monde des affaires de la province, Michel Bellavance mettra à profit son grand réseau de contacts ainsi que sa vaste expérience acquise lors de ses 25 ans chez Souris Mini, alors qu’il était responsable du développement des affaires, des opérations et du marketing pour la marque. Bonne chance Michel. Sur la photo, Pierre Tremblay (à gauche) et Michel Bellavance.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 juin 2010, Un avion Beechcraft King Air 100 s’écrase vers 6h du matin quelques minutes seulement après son décollage de l'Aéroport de Québec, tuant les sept passagers et membres d'équipage à son bord.L'appareil de l'entreprise Aéropro en direction de Sept-Îles venait tout juste de quitter la piste lorsque des ennuis de moteur se seraient présentés. L'avion, qui peut contenir jusqu'à huit passagers, s'est écrasé à environ deux kilomètres en bout de piste sur un terrain privé qui borde le rang Notre-Dame à L’Ancienne-Lorette.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Corbeil (photo), maire de Val-D’or, 65 ans...Francesca Schiavone, joueuse de tennis italienne, 40 ans...Zinedine Zidane, ex-star de soccer, 48 ans...Félix Potvin, gardien de buts de la LNH (1992-2004), 49 ans...Martin Deschamps, chanteur québécois, 49 ans...Colin Stuart Montgomerie, golfeur écossais (PGA) 57 ans...Frances McDormand, actrice américaine, 63 ans...Alain Morisod, pianiste suisse, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 juin 2019. Stéphanie Niznik (photo), 52 ans, actrice américaine qui a multiplié les apparitions dans de célèbres séries télé depuis le milieu des années 90...2018. Jacques Corriveau, 85 ans, ex-organisateur libéral condamné pour son rôle central dans le scandale des commandites... 2016. Claude Jean Devirieux, 85 ans, journaliste qui a travaillé durant 30 ans à Radio-Canada...2015. Dick Van Patten, 86 ans, acteur américain...Magali Noël, 83 ans, comédienne française, l’interprète de la célèbre chanson de Boris Vian « Fais-moi mal Johnny »...2014. Marie Jacq, 94 ans, femme politique française...2013. Richard Matheson, 84 ans, écrivain américain...2013. Gary David Goldberg, 68 ans, réalisateur et acteur américain...2011. Peter Falk, 83 ans, acteur américain (Columbo)...2009. Raymond Berthiaume, 78 ans, chanteur québécois...2009. Ed McMahon, 86 ans, faire-valoir de Johnny Carson pendant 30 ans...1959. Boris Vian, 39 ans, personnalité mythique du Paris d’après-guerre.