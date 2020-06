Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 24 juin:

- «BBQ non stop»

En compagnie du chef Ian Perreault, Hugo Girard va revisiter les célèbres brochettes satays, originaire d’Asie du sud-est. Elles sont généralement faciles à préparer et rapides à cuire sur le barbecue. Au menu : satays de poulet avec aïoli au basilic thaï, satays d'agneau avec crème sûre à la menthe et à la lime et satays de calmars servis avec mayonnaise au pamplemousse. Mercredi, 10 h 30, Zeste.

- «Si on s’aimait»

L’heure de la fin a sonné pour les quatre couples de l’émission. C’est le moment des bilans. Jennifer et Rémi se font un pacte d'amitié, Anyck et Fanny réunissent leur famille. Quant à Jonathan, il ressort plus fort et rempli d’espoir au terme de cette aventure. Mercredi, 19 h 30, TVA.

- «Rohingyas : la mécanique du crime»

L’armée birmane a véritablement prémédité et préparé un nettoyage ethnique envers les Rohingyas, avec des centaines de villages brûlés, des viols, des massacres et plus de 700 000 personnes exilées. Ce documentaire raconte la mécanique infernale qui s’est mise en place pour anéantir ce peuple depuis de nombreuses années. Des images chocs. Mercredi, 21 h, TV5.

- «Les barbares de La Malbaie»

À 16 ans, Jean-Philippe Tanguay (Justin Leyrolles-Bouchard) rêve de devenir agent de joueurs de hockey. Il commence par s’occuper de son cousin, Yves Tanguay (Philippe-Audrey Larrue St-Jacques), un ancien de la Ligue nationale qui évolue maintenant au sein d’une équipe amateur, Les barbares de La Malbaie. Mais il est écarté de l’équipe en raison d’une blessure, il va alors tout faire pour remettre sa carrière sur les rails. Mercredi, 21 h, Super Écran.

- «Trésor Pirates des Caraïbes»

Philippe Cousteau, petit-fils du célèbre Jacques-Yves Cousteau, et sa femme Ashlan tentent de reconstituer l’histoire des pirates les plus mémorables. Dans cet épisode, ils se dirigent vers Antigua, sur la piste du trésor perdu du pirate Rupert, Ils mènent l’enquête sur toute l’île et dans les eaux dangereuses qui l’entourent, afin de découvrir un indice qui permettrait de réviser l’histoire. Mercredi, 21 h 30, Évasion.

- «Le Grand rire de... Normand Brathwaite»

Quand humour rime avec musique, il y a forcément Normand Brathwaite en arrière. L’animateur a maintenant une longue complicité avec le Grand Rire de Québec. Cette émission va permettre de revivre quelques-uns de meilleurs moments de gala, en revisitant ses costumes flamboyants et audacieux, et surtout sa folie musicale. Mercredi, 22 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

- «Dédé à travers les brumes»

Dédé Fortin (Sébastien Ricard) et son groupe Les Colocs se retirent dans un chalet en Estrie pour composer ce qui deviendra leur plus célèbre album, mais aussi le dernier. Dédé compose et écrit ses chansons, faisant une sorte de bilan de sa vie et revisite certains pans de son passé. Mercredi, 23 h 30, Télé-Québec.