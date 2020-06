« Toutes les femmes devraient s’assumer! » - Varda Étienne

L’animatrice Varda Étienne n’en peut plus de recevoir des commentaires sur son âge sur les réseaux sociaux.

« Même si j’avais 50-100 livres de plus, j’ai assez de confiance en moi. Je n’aurais aucun problème à m’exposer. Moi, c’est l’âge. Les commentaires qui reviennent sont sur mon âge. [...] Même si j’avais 92 ans, c’est mon corps, je fais ce que veux », confie-t-elle au micro de Caroline St-Hilaire sur les ondes de QUB radio.

Si l’animatrice profite d’une grande confiance en elle, ce n’est pas le cas de toutes les femmes, particulièrement les plus jeunes. Or, Varda estime que les parents doivent prendre cet enjeu au sérieux.

« Mais fille est un peu enrobée. Elle me dit : “non, je n’ai pas le corps comme la majorité des femmes de mon âge, mais je me trouve belle. Je me trouve belle avec mes courbes.” Quand j’y pense, ça m’émeut. Cette confiance en soi, c’est notre rôle à nous, les parents, de l'inculquer. »

