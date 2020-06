Un coup de pouce de 30 millions $ pour le tourisme

La ministre du Développement économique, Mélanie Joly, a annoncé mardi une enveloppe de 30 millions $ pour soutenir le secteur touristique, happé de plein fouet par la crise de la COVID-19.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

« Nous travaillons avec les entreprises pour qu’elles soient prêtes à rouvrir et à aider le tourisme canadien à reprendre son essor », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

« Notre message au secteur est clair : on est là pour vous maintenant avec des mesures immédiates, on est là pour vous au fur et à mesure de la réouverture de notre économie et on va s’en sortir ensemble », a ajouté la ministre, qui était de passage à Sherbrooke pour son annonce.

Des 30 millions $, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec se verra attribuer 13,5 millions $. Cette dernière attribuera ensuite des contributions non remboursables à des PME dans le secteur de l’hébergement, notamment.

L’annonce est financée, en partie, avec le budget régulier de Développement économique Canada, qui inclut les agences de développement régional comme celle du Québec.